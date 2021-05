Laverne Cox fait appel à l’hôte de la couverture emblématique du tapis rouge de E! À partir de 2022 ⋆ .

.

*Laverne Cox a été nommé hôte de la longue couverture de l’émission de récompenses sur le tapis rouge d’E! à partir de 2022.

E! a annoncé lundi (10 mai) que Cox remplaçait Giuliana Rancic en tant qu’hôte de “Live from E!”. Rancic a annoncé la semaine dernière qu’elle se séparait du réseau après 20 ans alors qu’elle avait signé un nouvel accord de développement avec la société mère d’E!, NBCUniversal.

“Laverne Cox est un preneur de risque, un pionnier révolutionnaire et un tour de force de la mode”, NBCUniversal’s Jen Neal dit dans un communiqué. «Alors que nous continuons à faire évoluer la façon dont nous couvrons les plus grandes nuits d’Hollywood, la passion et la connaissance approfondie de Laverne pour la communauté de la mode résonnent avec notre public et nous avons hâte de la voir briller de l’autre côté de la corde de velours.

L’actrice et militante nominée aux Emmy Awards animera également une série d’interviews spéciales sur les célébrités mettant en lumière les influenceurs hollywoodiens.

«Je suis tellement excité et profondément honoré d’accueillir la couverture emblématique de E! Sur le tapis rouge. Pendant de nombreuses années, je me réveillais tôt les jours de remise des prix, je mettais mes collations en place et je regardais la couverture d’E! Toute la journée », a déclaré Cox dans un communiqué lundi. «J’ai rêvé de marcher sur des tapis rouges. Maintenant, non seulement j’ai eu plusieurs moments personnels amusants et incroyables sur le tapis rouge, mais je peux également être un guide du tapis rouge pour le public averti d’E! Et discuter avec mes collègues et les gens que j’admire profondément pour ces événements très spéciaux dans leur vie. . »

Cox a ajouté: «J’ai hâte de commencer tout en servant avec un peu de chance des fantasmes de mode pour les âges chérie.»

Cox a déjà co-organisé le compte à rebours de E! Sur le tapis rouge: le spécial d’avant-spectacle des Emmy Awards 2020 avec Nina Parker et Brad Goreski.

Plus tôt cette année, E! hôte du tapis rouge Ryan Seacrest a annoncé qu’il quittait le réseau pour s’attaquer à de «nouvelles aventures». Seacrest était avec E! depuis 14 ans.