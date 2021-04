Laverne Cox, Sterling K.Brown dirigent le BIPOC, le casting LGBTQ «  Heart  » ⋆ .

«The Normal Heart», pionnier et semi-biographique de Larry Kramer, a été la première pièce majeure à donner une voix à la crise du sida du début des années 1980 et demeure une pierre de touche de l’activisme artistique.

Maintenant, la ONE Archives Foundation basée à Los Angeles, la plus ancienne organisation LGBTQ active aux États-Unis, a organisé une lecture virtuelle de l’œuvre mettant en vedette une distribution principalement BIPOC et LGBTQ comprenant Sterling K.Brown, Laverne Cox, Jeremy Pope, Guillermo Díaz et Jake Borelli. Les billets seront mis en vente jeudi pour la présentation du 8 mai, dont les organisateurs espèrent qu’elle aura une résonance supplémentaire avec en toile de fond le COVID-19 et les inégalités raciales que la pandémie a éclairées.

Martin Sheen – qui a joué le rôle principal, Ned Weeks, dans une production 1986 de «The Normal Heart» au Royal Court Theatre de Londres – introduira la lecture. Paris Barclay, lauréat d’un Emmy, dirigera.

Barclay a vécu à New York dans les années 80 et a assisté à la production originale de «The Normal Heart», mettant en vedette Brad Davis, a-t-il déclaré dans l’annonce.

«À travers la lentille d’aujourd’hui, l’histoire d’un peuple marginalisé poussé à l’activisme par l’assaut d’une épidémie valait clairement la peine d’être racontée à nouveau», a déclaré Barclay. «Nous avons assemblé un casting extraordinaire qui rend cette lecture particulière encore plus opportune. Et nous espérons plus puissant. »

«The Normal Heart» se déroule en 1981, lorsque le sida était un virus mystérieux infectant principalement les hommes homosexuels. La pièce a été créée au Public Theatre de New York en 1985, mise en scène par Michael Lindsay-Hogg; la même année, une production différente, dirigée par Arvin Brown et mettant en vedette Richard Dreyfuss, a joué au Las Palmas Theatre de Los Angeles. Une production de Broadway a remporté un Tony pour la meilleure reprise en 2011, la même année où l’œuvre a été nommée «l’une des 100 plus grandes pièces du 20e siècle» par le Royal National Theatre de Grande-Bretagne.

Le Fountain Theatre de Los Angeles a mis en scène une reprise de l’œuvre, dirigée par Simon Levy et avec Tim Cummings, en 2013.

Tous les profits de la lecture du 8 mai iront aux programmes éducatifs de ONE Archives, qui comprennent des plans de cours de la maternelle à la 12e sur l’histoire des LGBTQ distribués aux écoles à travers les États-Unis ainsi que des ateliers pour étudiants dans tout le pays. L’organisation présente la lecture en collaboration avec le projet Invisible Histories Project basé à Birmingham, en Alabama, qui se concentre sur l’histoire des LGBTQ dans le Sud.

La Fondation ONE Archives a fait don de sa collection de documents LGBTQ à l’USC en 2010. Elle est censée être le plus grand dépôt de documents LGBTQ au monde et comprend des photographies, des affiches de démonstration, des vidéos et des magazines. Désormais appelées archives ONE dans les bibliothèques de l’USC, elles sont utilisées pour des expositions, des initiatives éducatives et des programmes communautaires.

En 2019, 38 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, selon ONE Archives. Environ 42% des nouveaux cas aux États-Unis sont dans la communauté noire, selon les Centers for Disease Control, qui estime également que 51% des nouveaux cas sont dans les États du Sud.

«Bien que beaucoup pensent que le VIH / SIDA n’est plus un problème contemporain, vivre avec le VIH est toujours une réalité quotidienne, en particulier au sein de la communauté noire et des communautés de couleur», a déclaré Jennifer C. Gregg, directrice générale de ONE Archives. «C’est ce qui rend cette lecture virtuelle de« The Normal Heart »particulièrement importante; il s’efforce d’informer, d’éduquer et de responsabiliser le public tout en partageant l’histoire de l’activisme contre le VIH / SIDA – un activisme qui est encore nécessaire aujourd’hui. »

Les billets, allant de 10 $ à 100 $, seront mis en vente jeudi à 10 h 00 sur onearchives.org/normalheart.

