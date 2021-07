L’avertissement de Jim Cramer sur le stock DIDI est dur mais valide

Je ne suis pas toujours d’accord avec Jim Cramer de Mad Money, et j’espère que vous non plus. Mais il pourrait avoir un bon point quand il s’agit de Didi Global (NYSE :AI-JE). Comme nous le verrons, il semble que Cramer souhaite que les investisseurs évitent non seulement les actions DIDI, mais les offres publiques initiales (IPO) chinoises en général.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Cela peut ressembler à une proposition radiale. Après tout, pourquoi toutes les introductions en bourse basées en Chine devraient-elles être considérées comme problématiques ?

Peut-être pouvons-nous modifier la suggestion générale de Cramer. Personnellement, je considérerais le pop-and-drop des actions DIDI comme une leçon sur ce qui peut arriver aux actions IPO survoltées – chinoises ou autres.

En dernière analyse, il ne s’agit pas de géographie ou de gouvernements. Il s’agit de s’empiler dans un commerce pendant le buzz initial – et les dangers qui peuvent résulter de ce type de stratégie.

Zoom sur le stock de DIDI

L’action DIDI a fait son introduction en bourse le 30 juin. L’action a commencé à se négocier à 16,65 $ par action, soit environ 19% au-dessus du prix d’offre de la société de 14 $ par action.

Ce premier jour a vu une action sauvage sur les prix, les actions augmentant jusqu’à 28,6 % par rapport au prix de l’introduction en bourse, mais ne clôturant que de 1 % à la fin de la séance de bourse.

L’action DIDI a en fait réussi à rester proche de la zone des 15 $ pendant quelques jours après l’introduction en bourse. Cependant, de très mauvaises nouvelles, dont je vais parler, ont fait baisser le prix.

Qu’il suffise de dire que les investisseurs pleins d’espoir ont été sans aucun doute déçus et choqués lorsque l’action a chuté à 12,49 $ à la clôture le 6 juin.

Au 9 juillet, l’action DIDI se négociait entre 11 $ et 12 $. Qu’est-ce qui a pu causer cette issue défavorable ?

battage médiatique

Pour répondre à cette question, nous devons comprendre pourquoi certaines personnes étaient si enthousiasmées par cette introduction en bourse.

Apparemment, un certain nombre de commerçants considéraient Didi comme le Uber (NYSE :UBER) de Chine. Et je vous l’accorde, Didi a une présence importante sur le marché chinois du covoiturage.

Comme l’a rapporté Robert Lakin, contributeur d’InvestorPlace, « les investisseurs ont rapidement dépensé 4 milliards de dollars pour les 288 millions d’ADR offerts malgré le fait que la société de covoiturage n’est actuellement pas rentable. Il couvre déjà 90 % du marché chinois du VTC.

Il y a beaucoup à déballer là-bas. Oui, Didi est un géant du covoiturage en Chine. De plus, le déploiement mondial des vaccins Covid-19 pourrait rendre ce secteur de marché attrayant pour les investisseurs.

D’un autre côté, comme l’a souligné Lakin, Didi n’est pas rentable. Et malheureusement, la société a déclaré une perte globale de 2,54 milliards de dollars en 2020.

La folie des IPO entourant Didi, par conséquent, peut avoir été basée sur l’hypothèse que l’entreprise deviendrait rentable à l’avenir ; lorsqu’il s’agit d’investir en connaissance de cause, faire des hypothèses n’est pas nécessairement une bonne stratégie.

La fureur de Cramer

Dans une grange brûlante d’un reportage, le gouvernement chinois a lancé des examens de cybersécurité de Didi et d’un certain nombre d’autres sociétés basées en Chine.

En conséquence, DiDi ne serait pas autorisé à enregistrer de nouveaux utilisateurs. À la lumière de cela, je suis surpris que le cours de l’action ne soit pas inférieur à ce qu’il est actuellement.

En interdisant les nouveaux téléchargements de l’application de Didi, il semble que les régulateurs chinois se mettent en quatre. Et en tant qu’investisseur prudent, j’ai tendance à éviter d’essayer de combattre les gouvernements.

Il a même été rapporté que les régulateurs chinois considèrent l’introduction en bourse de Didi comme un « acte délibéré de tromperie ».

Clairement, Cramer en a assez, affirmant que Didi était « la goutte d’eau. Depuis des années, je m’insurge contre les introductions en bourse chinoises, disant qu’il faut les éviter à tout prix. »

Le « fiasco » de Didi rend cela « clair pour certain », en ce qui concerne Cramer.

Sa conclusion est donc qu’il n’y a “aucun moyen d’investir dans une introduction en bourse chinoise, quelle que soit sa qualité, si elle peut être saccagée par le gouvernement chinois quelques jours seulement après sa publication”.

La ligne de fond

Je ne suis pas tout à fait prêt à abandonner toutes les introductions en bourse en Chine. Pourtant, le point de Cramer est dûment noté.

Si nous voulons tirer des leçons de ce qui s’est passé avec les actions DIDI, il se pourrait que les actions chinoises comportent des risques.

Ou mieux encore, nous pouvons réaffirmer l’idée que l’investissement IPO est généralement spéculatif. C’est vrai quel que soit l’emplacement géographique – ou des diatribes de Cramer.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.