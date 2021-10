L’avertissement de Justin Fields pour Aaron Rodgers avant Bears vs Packers

Les Bears de Chicago affronteront les Packers de Green Bay ce week-end dans une bataille entre les deux meilleures équipes de la NFC North.

Avant l’énorme affrontement, beaucoup d’attention a été consacrée à l’affrontement imminent entre la recrue des Bears Justin Fields et le vétéran des Packers Aaron Rodgers.

On en a tellement parlé, en fait, que même Fields n’a pas pu l’ignorer.

Cette semaine, il a envoyé un avertissement simple mais brutal à Rodgers et aux Packers.

Cet avertissement : je ne serai pas ébranlé.

« Mon travail est de gagner », a déclaré Fields aux journalistes mercredi. « Mon travail n’est pas d’être meilleur que n’importe quel quart-arrière. Tant que nous gagnons, je fais mon travail correctement.

Des trucs audacieux. De toute évidence, il y a eu des drapeaux rouges concernant Fields qui ont effrayé au moins une équipe de le rédiger – mais il n’a jamais manqué de confiance.

Rodgers a une fiche de 20-5 contre les Bears tout au long de sa riche carrière dans la NFL. En partie à cause de cela, et dans une certaine mesure à cause de ce que nous avons vu des deux équipes jusqu’à présent cette année, Green Bay se dirige vers ce match en tant que favori à 5 points.

En fin de compte, celui-ci se résumera probablement à savoir si Chicago peut arrêter Rodgers. Actuellement, les Bears se classent au septième rang de la ligue en ce qui concerne les points accordés, tandis que les Packers sont au 13e rang pour les points marqués.

Dodgers vs Giants est une série très excitante. https://t.co/OPpiG1Tcsa – Jeu 7 (@game7__) 13 octobre 2021

Si l’unité de Sean Desai peut garder un couvercle sur le score de l’autre côté, les Bears ont une chance légitime d’être bouleversé. De toute évidence, leur 30e attaque classée en ce qui concerne les points marqués laisse beaucoup à désirer, mais si Fields peut trouver un moyen de déplacer le ballon même un peu contre une défense des Packers encline à abandonner de gros jeux – ce jeu pourrait devenir intéressant dans un se presser.

Rodgers a beaucoup fait la une des journaux cette semaine pour des choses n’ayant rien à voir avec son jeu. Si cela lui rentre un peu dans la tête, et si Chicago peut capitaliser, les Bears pourraient émerger de ce week-end comme la meilleure équipe de la NFC Nord.

En rapport: Jerry Jones devient brutalement honnête à propos des malheurs de Jon Gruden