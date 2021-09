L’avertissement de Naseeruddin Shah dans un message vidéo : “Ceux qui célèbrent le retour des talibans en Inde ne sont pas moins dangereux”

in

Dans son message vidéo enregistré en ourdou, Shah a fait des distinctions entre « l’islam hindoustani » et ce qui est pratiqué dans d’autres parties du monde.

L’acteur vétéran de Bollywood Naseeruddin Shah a condamné « des sections de musulmans indiens célébrant le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan », qualifiant cela de plutôt dangereux.

“Même si le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan est une source de préoccupation pour le monde entier, les célébrations des barbares par certaines sections de musulmans indiens ne sont pas moins dangereuses”, a déclaré Naseeruddin Shah dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Dans son message vidéo enregistré en ourdou, Shah a fait des distinctions entre « l’islam hindoustani » et ce qui est pratiqué dans d’autres parties du monde.

Il a déclaré que ceux qui célèbrent la renaissance des talibans devraient se demander « s’ils veulent un islam réformé et moderne (modernité jiddat pasandi), ou s’ils vivent avec la vieille barbarie (vaishipan) des derniers siècles ».

Absolument! ????

Les talibans sont une malédiction ! pic.twitter.com/Bs6xzbNZW8 – Sayema ​​(@_sayema) 1er septembre 2021

L’islam en Inde a toujours été différent de l’islam dans le monde, a-t-il déclaré, ajoutant : « Que Dieu n’apporte pas un moment où il change tellement que nous ne pouvons même pas le reconnaître ».

Il a mentionné sa propre relation personnelle avec Dieu, et qu’il n’a pas besoin de religion politique. « Je suis un musulman indien et comme Mirza Ghalib l’a dit il y a des années, ma relation avec Dieu est informelle. Je n’ai pas besoin de religion politique », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.