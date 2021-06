L’avertissement de Nikita Mazepin à Mick Schumacher après le choc de Bakou

Nikita Mazepin a averti Mick Schumacher qu’il ne devrait pas “s’attendre à ce que ce soit trop facile” contre lui dans leur bataille à Haas.

Le duo continue d’avoir des opinions contrastées sur leur incident dans le dernier tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan, même si Mazepin s’est excusé auprès de Schumacher pour son rôle dans le quasi-accident lors de la course folle vers la ligne d’arrivée à Bakou.

Mazepin, cependant, a déclaré qu’il ne laisserait jamais son coéquipier passer s’il se battait à nouveau roue contre roue à l’avenir – le scénario le plus probable étant donné que la voiture Haas est très peu compétitive par rapport au reste de la grille.

“Je pense que nos discussions au sein de l’équipe devraient rester au sein de l’équipe”, a déclaré Mazepin lors de la conférence de presse des pilotes du Grand Prix de France.

“Cependant, si c’était déjà sorti, je dirais que je me suis excusé auprès de lui, car c’est ce qu’il ressentait et il était clairement très contrarié.

«Mais je dirais simplement qu’il est très important qu’il ne s’attende pas à ce que ce soit trop facile, et je ne vais jamais ne pas bloquer, pour une raison ou une autre. Mais je ne m’attendais clairement pas à ce qu’il soit là où il a fini par être.

« S’il ressentait ce qu’il ressentait, j’ai dit désolé, parce que c’est ce que je pense que je devrais faire. Cependant, ce n’était pas pour mon travail particulier.

Mazepin a nié avoir intentionnellement fait un écart pour essayer de mettre Schumacher dans le mur, affirmant plutôt qu’il avait réagi au fait que son coéquipier ait pris une ligne différente de celle qu’il pensait initialement prendre.

“Je pensais qu’il choisirait la ligne intérieure et il a choisi la ligne extérieure, et quand j’ai vu qu’il s’y engageait, je me suis esquivé, car au final nous ne nous battons pour aucun point et le résultat de l’équipe est le priorité », a déclaré Mazepin.

“Je pense que nous avons une ambiance positive, si je peux l’appeler ainsi, dans l’équipe, et c’est comme ça depuis le premier jour et ça continue. Nous sommes tous les deux de jeunes pilotes repoussant les limites, vous arrivez à un point comme celui-ci.

“Mais comme je l’ai dit au début, tant que les deux voitures reviennent en un seul morceau, je pense que ça va avec le patron de l’équipe.”

Schumacher, cependant, s’attend à des “conséquences plus graves” si un incident similaire se reproduisait à l’avenir.

“Si cela se reproduit, les conséquences seront probablement plus sévères”, a déclaré Schumacher lors de sa propre conférence de presse.

“Mais aussi dans ce cas, probablement parce qu’il s’agissait d’un incident qui s’est produit entre coéquipiers, il est probablement plus gardé en interne que d’être franc et traité de et avec les directeurs de course ou les commissaires.

“Mais comme je l’ai dit, je pense que si cela se reproduit, ce sera sûrement adressé aux commissaires sportifs et au directeur de course.

« Sur le moment, c’était assez déroutant, d’une certaine manière, parce que je ne m’y attendais pas du tout, surtout entre coéquipiers.

« Évidemment, je comprends que c’est le dernier tour, nous allons nous battre. Mais si vous venez dans une telle remorque que vous avez, [and] tout ce qui reste essentiellement en termes de batterie et puis vous utilisez tout et il n’y a pas d’arrêt.

« La seule façon d’arrêter quelqu’un est de lui faire peur ou de le pousser contre le mur. Et visiblement, il a essayé de le faire. J’ai, en toute justice, gardé mon pied vers le bas. Alors je l’ai quand même réussi.

« Comme je l’ai dit, c’était inattendu de mon côté et c’est pourquoi j’ai eu une si forte réaction par la suite.

“Mais comme je l’ai dit et comme l’équipe l’a également mentionné, l’air dans ce sens est tout clarifié et nous sommes tous sur un nouveau départ pour ici.”

