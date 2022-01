L’avertissement de Peter Dinklage avant le prequel de Game of Thrones, House of The Dragon

Peter Dinklage a une préoccupation principale concernant la préquelle de Game of Thrones (Photo: HBO)

Le héros de Game of Thrones, Peter Dinklage, a partagé ses conseils avec HBO avant la prochaine préquelle House of The Dragon qui devrait arriver en 2022.

Cela fait trois ans que Game of Thrones s’est incliné comme un pétard humide, mais il y a beaucoup de nouveaux spectacles basés sur l’épopée fantastique de George RR Martin en cours.

Martin lui-même a vu un premier montage de l’épisode d’ouverture de House of The Dragon (et l’a adoré), mais Dinklage – qui a joué le rôle de Tyrion Lannister, l’un des rares personnages à survivre dans Game of Thrones – a averti HBO de ne pas simplement « recréer » la série originale.

« Cela ressemble à une ponction d’argent », a-t-il déclaré à The Independent.

« Avec beaucoup de suites, la raison en est que la première a fait beaucoup d’argent, c’est pourquoi elles ne sont pas aussi fortes. »

House of The Dragon met en vedette l’ancien Doctor Who à la tête de Matt Smith et est adapté du livre de Martin Fire and Blood, qui se termine par une bataille massive surnommée La danse des dragons – causée par une guerre civile interfamiliale.

Emma D’Arcy et Matt Smith jouent dans House of The Dragon (Photo: PA)

Se déroulant 300 ans avant les événements de Game Of Thrones, la série suivra l’histoire de la famille Targaryen, commençant dès la formation de Westeros.

Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy et Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel et Graham McTavish sont également à l’affiche de ce qui sera certainement l’une des nouvelles émissions les plus ambitieuses de 2022.

Une bande-annonce pour House of The Dragon a été lancée l’année dernière et comprenait plusieurs œufs de Pâques juteux qui ont naturellement rendu les fans fous, y compris un poignard familier…

House of The Dragon arrive sur HBO Max aux États-Unis et MAINTENANT au Royaume-Uni.

