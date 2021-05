L’avertissement de Timo Glock pour Mick Schumacher chez Haas

Timo Glock a averti Mick Schumacher de ne pas commencer à surmener sa voiture Haas maintenant qu’il a eu son premier vrai goût de l’action de course.

Le fils du septuple champion du monde, Michael Schumacher, n’aura pas la tâche facile dès sa première année en Formule 1 au volant de la pire voiture de la grille.

Tout ce que Mick peut faire, c’est saisir les opportunités quand elles se présentent et montrer son talent, et c’est exactement ce qu’il a fait au Grand Prix du Portugal en réussissant à terminer P17 et devant l’une des voitures Williams.

Son compatriote Glock a félicité Schumacher pour la façon dont il a commencé sa carrière en Formule 1 avec Haas, mais ne veut pas le voir trop pousser maintenant à la poursuite de plus d’action roue à roue.

«Il a conduit une autre grande course», a écrit Glock dans sa chronique pour Sky Germany.

«Bien sûr, on aimerait le voir plus loin, mais il a montré une performance irréprochable jusqu’à présent – à l’exception de sa rotation à Imola. Mais cela peut arriver.

«À Portimao, il a bien livré, a montré une bonne performance – y compris une bonne manœuvre de dépassement. Il a battu un Williams, a gardé son coéquipier Nikita Mazepin sous contrôle et fait exactement ce que nous espérions qu’il ferait.

«J’espère qu’il pourra le montrer régulièrement au cours de la saison. Parce que la difficulté est – je le sais moi-même – lorsque vous conduisez dans une équipe qui n’a tout simplement pas la vitesse, vous courez le risque de surcharger la voiture parce que vous voulez en tirer trop.

“Mais pour le moment, il va très, très bien.”

Glock ne pouvait pas dire la même chose d’un autre pilote allemand de Sebastian Vettel, qui n’a pas pu convertir une rare apparition en Q3 en points dimanche à Portimao.

L’ancien pilote Jordan, Toyota, Virgin et Marussia est allé jusqu’à dire qu’Aston Martin a été la plus grande déception sur la grille jusqu’à présent cette saison.

«Aston Martin continue d’être LA déception pour moi», a écrit Glock.

«L’équipe de course ne peut pas s’appuyer sur les bonnes performances de la saison 2020.

«Bien sûr, c’est dommage pour Sebastian Vettel, qui a encore du mal en course. Avant la saison, nous espérions qu’il pourrait finir dans le top 5, mais la voiture n’est tout simplement pas à la hauteur pour le moment.

«Lui-même n’est pas encore très satisfait de la voiture.

«Au moins, il avait une lueur d’espoir en qualifications, où il s’est retrouvé dans le top 10 et a maîtrisé son coéquipier. Mais ses performances en course n’étaient tout simplement pas au niveau de conduire à l’avant.

«J’espère pour lui qu’Aston Martin pourra faire un autre pas en avant.»

