L’avertissement d’Helmut Marko avant les débuts des qualifications au sprint

Helmut Marko estime qu’un faux pas le vendredi du GP de Grande-Bretagne pourrait gâcher « tout le week-end » alors que les qualifications pour le sprint entrent en jeu.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end prochain accueillera les premières qualifications de sprint de Formule 1 de cette saison.

Le nouveau format remplace fondamentalement les qualifications habituelles et sera utilisé pour déterminer la grille du grand prix du dimanche.

Après une séance d’essais le vendredi, les pilotes participeront à une séance de qualification divisée en Q1, Q2 et Q3 habituelles.

L’ordre de celle-ci déterminera la grille de départ d’une course courte le samedi après-midi, une course de 100 km sans ravitaillement, avec le résultat de celle utilisée pour la grille de la course de dimanche.

Mais avec seulement une heure d’essais le vendredi avant que les voitures n’entrent en conditions de parc fermé, moment auquel les équipes ne sont pas autorisées à changer quoi que ce soit, Marko craint que quelque chose ne tourne mal en début de week-end.

“Si quelque chose ne va pas vendredi, cela peut gâcher tout le week-end”, a-t-il déclaré à Speedweek.

« La première séance d’essais est la seule occasion de vérifier votre forme, après quoi le règlement du parc fermé entre en vigueur.

“Cela signifie que vous ne pouvez corriger quelque chose que samedi lors de la deuxième séance d’essais.”

Les changements de qualification pour le sprint et toutes les règles qui vont avec signifient également que Red Bull ne mettra aucune nouvelle pièce sur sa voiture pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Mais il est convaincu que ses pilotes « continueront à vouloir en tirer le meilleur parti » alors que Red Bull continue de se battre contre Mercedes pour les titres mondiaux.

Max Verstappen compte actuellement 32 points d’avance sur Lewis Hamilton, tandis que Red Bull a 44 points d’avance au championnat des constructeurs.

La bataille, cependant, est loin d’être terminée.

“Mercedes n’abandonnera que s’il n’y a aucune chance mathématique”, a conclu Marko.

Les qualifications pour le sprint de Formule 1 seront testées trois fois en 2021, ce qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à une course de sprint de F1 pour devenir un élément plus régulier du calendrier.

