L’avertissement du prince Philip à William avant d’épouser Kate

“Après la séparation, William a dit à ses grands-parents qu’il n’était pas sûr d’aimer assez Kate“A dit Tominey. Alors le prince Philip est intervenu et l’a averti qu'” il ne peut pas continuer à exciter Kate pour toujours. “

Le journaliste a également déclaré que la reine Elizabeth avait envisagé une parade nuptiale de cinq ans suffisamment longtemps, et que Le prince William devrait l’épouser ou la laisser partir.

Kate Middleton et le prince William. (Piscine WPA / .)

Mais la rupture n’a pas duré longtemps, car 10 semaines plus tard, en juillet 2007, ils se sont réconciliés et ont repris leur relation. Comme nous le savons maintenant, le prince William est sorti de son indécision et en 2010, lors d’un voyage au Kenya, il a proposé à Kate Et le reste est de l’histoire.