L’avertissement intemporel de John Singleton sur l’adolescence arrêtée 10z viral

Tyrese Gibson (à droite) et Omar Gooding dans Baby Boy. (Photos Sony/Image de la bande-annonce via YouTube)

L’héritage compatissant de John Singleton d’une génération perdue

Les paroles de Marvin Gaye « It’s too late for you to cry » sonnent comme une prédiction de la cruauté manifestée par le maire de Chicago Lori Lightfoot et tous les autres maires qui trouvent des excuses pour la violence urbaine qui décime les hommes noirs. C’est le cinéaste de Los Angeles John Singleton (1968-2019) qui a intuitivement dramatisé la prudence et le chagrin de Gaye dans Baby Boy, son meilleur film, maintenant vieux de 20 ans.

Aucun film n’est en avance sur son temps, seulement en avance sur l’acceptation populaire. Baby Boy est un récit mélodramatique de Jody dans la vingtaine (tyrese Gibson) face aux pressions de l’âge adulte, de la paternité multiple célibataire et de l’estime de soi délicate dans la guerre des gangs LA Sonder l’état de l’identité sociale, sexuelle et raciale noire comme aucun autre film a, le défi de Singleton au machisme de la culture hip-hop a abouti à un flop au box-office. Il a ouvert le même jour que l’IA de Spielberg et à sa manière est tout aussi propice. Maintenant, la vision compatissante de Singleton sur le dilemme de Jody éclaire l’histoire derrière tous les gros titres de Trayvon Martin.

Singleton n’a jamais demandé de larmes ou de réforme sociale à la mode, mais a insisté sur l’honnêteté que les politiciens et les médias mettent de côté en faveur des platitudes. Baby Boy retient remarquablement les platitudes (une réalisation bien détaillée par Travis Bean dans Film Colossus).

Dès l’image fantasmagorique d’ouverture de Jody dans l’utérus, Baby Boy force une reconnaissance surprenante et pro-vie. L’avertissement de Gaye (une ligne dans sa supplication séduisante « Just to Keep You Satisfied ») est décrit par Jody comme de la « musique des gens cultivés ». Il représente la réalisation complexe de la vie que la plupart de la culture pop noire axée sur les jeunes a niée. (Une scène de tabagisme en commun contient un bref plan de l’album de 1993 du Dr Dre, The Chronic, le premier disque hip-hop qui mérite vraiment d’être qualifié de génocidaire.)

La maturité se précipite sur Jody alors qu’il est confronté à l’indépendance sexuelle de sa mère célibataire, Miss Juanita, qui n’a que deux fois son âge (une caractérisation unique en son genre par AJ Johnson). Pendant ce temps, sa propre activité sexuelle est en cause – jonglant avec ses responsabilités avec ses deux bébés mamans (Peanut de Tamara LaSeon Bass et Yvette de Taraji P. Henson).

Le quatrième antagoniste de Jody est Melvin (Ving Rhames), le nouvel amant de sa mère, un ex-détenu dont l’image hypermasculine manquait à la vie de Jody. Melvin teste le concept pop de virilité noire représenté par la peinture murale Tupac Shakur qui domine le mur de la chambre de Jody. L’image surréaliste de Tupac est plus expressive que la citation dans le ventre de Jody de la psychiatre Frances Cress Welsing, dont les théories sur la suprématie blanche ont autrefois inspiré Public Enemy, bien qu’elles n’aident pas les jeunes comme Jody à naviguer dans les aspects pratiques de la vie quotidienne.

Jody ne peut pas être à la hauteur du modèle de Tupac, Welsing ou Melvin (ce dernier est une figure problématique qui a reconstruit sa vie avec quelques imperfections effrayantes). Il est tiraillé entre sa propre sensibilité post-adolescente et l’arrogance de son meilleur ami, Sweetpea (Omar Gooding, dans une autre caractérisation originale), pris dans sa propre lutte entre le machisme de la rue et le dilemme spirituel.

La mention de Lori Lightfoot ci-dessus n’était pas seulement pour la condamnation. L’indifférence apparente de Lightfoot au sort de l’Amérique noire urbaine souligne l’importance des thèmes de Baby Boy. C’est le rare film à traiter du matriarcat qui domine la culture noire américaine. Cette donnée culturelle est représentée de manière sympathique dans les matchs hurlants de Jody et Yvette, dans lesquels leurs egos immatures rivalisent avec leurs pulsions biologiques. Singleton comprend la lutte de pouvoir des jeunes qui se sentent impuissants. C’est stupéfiant quand Jody et Sweetpea tentent de prouver leur virilité par une violence à couper le souffle, en représailles pour le vol du vélo de Jody par une bande de bébés voyous portant des chemises à carreaux Cholo. Réalisant leur propre manque d’affect paternel, ils sont hantés par l’usage de la force – en particulier dans les cauchemars de Jody au sujet de sa propre mort et dans une confrontation où Melvin soumet Jody, menaçant d’une brutalité indicible en prison.

Le commentateur Jason Whitlock a récemment dénoncé « la refonte de la structure familiale menée par Hollywood, l’industrie de la musique, Black Lives Matter, les médias d’entreprise et le monde universitaire. . . une culture programmée pour célébrer la dégénérescence et le massacre des hommes noirs dans la violence des gangs. Mais Singleton a déjà exprimé ces craintes dans cette histoire sur la ruine cyclique des familles brisées – et des communautés manquant d’unité religieuse, qui est mise en évidence lorsque Sweetpea prie sur un genou : « Pour tous les péchés que nous aurons à l’avenir. Si Tu ne peux pas nous montrer le chemin, pardonne-nous d’être perdus.

Réalisé dix ans après les débuts de Singleton Boyz N the Hood, qui a été un succès au box-office, Baby Boy a terminé son diptyque Generation Lost. C’est son quasi-chef-d’œuvre « causes profondes », sans vergogne sur l’échec social : l’adolescence arrêtée de l’enfant noir.

C’est aussi le sujet du clip vidéo What’s Up Fatlip de Spike Jonze, d’une honnêteté troublante, où le rappeur Derrick Lemel Stewart, “Fatlip” de The Pharcyde, avoue sa vie chamboulée et sa maturité tardive, souvent symbolisée en s’habillant en clown ou en maison de rebond pour enfants. Fatlip rappe, “Qui suis-je en train de plaisanter, qui suis-je en train de tromper?” qui est le point poignant de la candeur émotionnelle de Baby Boy.

Singleton a créé une représentation plus riche de la vie noire américaine que n’importe quel Spike Lee n’a jamais imaginé. Ses autres longs métrages Poetic Justice, Higher Education, Rosewood et Four Brothers ont traité de problèmes sociaux d’actualité, mais Baby Boy se rapproche le plus d’une enquête existentielle. J’ai rencontré Singleton à plusieurs reprises dans le respect mutuel, mais je regrette de n’avoir jamais eu la chance de discuter de cet effort artistique particulier, qui a été fait contre toute attente des tactiques commerciales d’Hollywood et du moralisme de l’industrie qui étouffe les cinéastes réveillés.

Baby Boy est le film le plus mature et le plus prometteur de Singleton, un avertissement sur notre crise actuelle.

