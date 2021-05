L’avertissement sévère de Guenther Steiner au duo Haas à Monaco

Guenther Steiner a une instruction très simple et spécifique pour les pilotes débutants de Haas au Grand Prix de Monaco: gardez-le propre.

Mick Schumacher et Nikita Mazepin font face à leur défi le plus difficile depuis leur entrée en Formule 1 cette saison avec trois jours dans les rues étroites de Monte-Carlo, mis en évidence par une course ardue de 78 tours susceptible de durer environ une heure et trois quarts.

C’est un circuit où la moindre erreur peut être ruineuse, et les deux jeunes ont déjà été dans leur lot de griffes au tout début de leur première saison.

Schumacher a frappé le mur en chauffant ses pneus derrière la voiture de sécurité à Imola, tandis que Mazepin a déjà été impliqué dans de nombreux incidents – y compris une vrille de fin de course à seulement trois virages dans son arc de Bahreïn.

Steiner, le directeur de l’équipe Haas, a constamment renforcé le message selon lequel il s’agit d’une année d’apprentissage pour ses pilotes afin qu’ils soient plus compétitifs en 2022, et Monaco menace d’accélérer leur formation plus rapidement que la plupart des autres sites.

Interrogé dans l’article de prévisualisation de l’équipe sur le briefing spécifique des pilotes, Steiner a déclaré: «Restez hors des murs et hors des barrières. C’est ce que nous leur ferons savoir.

«Une fois que vous êtes dans les barrières à Monaco, votre session est perdue. Vous ne pouvez pas récupérer la voiture et elle est normalement assez endommagée de toute façon.

«Le défi est de taille. C’est un circuit très serré, évidemment un circuit de rue, et vous avez beaucoup de monde à regarder – tout ce que vous ne voulez pas sur une course comme celle-ci. De l’autre côté, vous le voulez bien, c’est pourquoi nous le faisons.

«Il devrait y avoir peu de pression sur les pilotes là-bas car nous connaissons notre performance. Ils devraient regarder la course juste pour acquérir de l’expérience afin que lorsqu’ils reviennent avec une meilleure voiture, ils apprennent à gérer Monaco – ce qui est évidemment une course très spéciale dans le calendrier de la Formule 1. »

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Une seule fois au cours des quatre premières courses de la campagne, un Haas a terminé devant une voiture rivale, Schumacher battant Nicholas Latifi de Williams au Grand Prix du Portugal.

Ce fut un départ mouvementé pour Mazepin en particulier, mais Steiner est encouragé par la façon dont ses pilotes s’intègrent.

“Pour le moment, nous sommes très satisfaits de la façon dont ils s’entendent avec l’équipe”, a déclaré l’Italien de 56 ans.

«On peut toujours s’améliorer, mais nous sommes à un très bon point et les relations avec les personnes avec lesquelles ils travaillent directement s’améliorent – ils ont commencé sur du bon pied et c’est juste un travail en cours.

«Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans une équipe de Formule 1 et les pilotes doivent apprendre à mieux les connaître, en particulier les gens qui travaillent directement avec eux. Jusqu’à présent, les progrès ont été très positifs. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook