L’avertissement sur l’essence alors que l’engagement net zéro constitue une « menace fondamentale » pour la disponibilité | Sciences | Nouvelles

Dans un rapport examinant le projet de loi du gouvernement sur la résilience pétrolière en aval, le comité des affaires multipartite a déclaré que les ministres devraient disposer des pouvoirs appropriés pour maintenir la résilience du Royaume-Uni en matière de carburant et protéger les intérêts nationaux. Le projet de loi donne au gouvernement le pouvoir d’obtenir des informations des entreprises, d’insister pour qu’elles maintiennent les infrastructures essentielles en service et de leur fournir une aide financière. Ils devancent l’interdiction de vendre des voitures neuves à essence et diesel à partir de 2030.

Cela a fait craindre que les stations-service ne soient obligées de fermer en raison d’une baisse de la demande, ce qui signifie qu’il pourrait être difficile pour les conducteurs de s’approvisionner dans leur région.

Les députés du comité ont déclaré qu’ils soutenaient un projet de loi permettant aux représentants du gouvernement d’ordonner aux fournisseurs d’envoyer du carburant dans les zones qui en ont besoin.

Cela survient après qu’une pénurie de chauffeurs de camions a déjà causé un carnage pour les livraisons de carburant à travers le pays.

Le rapport indique : « Alors que l’industrie elle-même a historiquement bien travaillé avec le gouvernement pour faire face efficacement aux crises individuelles, à court terme et isolées, les changements à plus long terme sur le marché (causés, par exemple, par la transition nette zéro) présentent un plus menace fondamentale pour la résilience du secteur, et donc pour l’approvisionnement en carburant du Royaume-Uni.

«Le gouvernement devrait être doté des pouvoirs appropriés pour lui permettre de maintenir la résilience du Royaume-Uni en matière de carburant et de protéger les intérêts nationaux du Royaume-Uni.»

Malgré leur soutien de principe au projet de loi, les députés ont exhorté le gouvernement à préciser quand et pourquoi les pouvoirs seront utilisés, tenant compte des avertissements de l’industrie selon lesquels les règles pourraient dissuader les investissements au Royaume-Uni.

Par exemple, il a déclaré que les pouvoirs d’ordonner que le carburant soit redirigé là où il est nécessaire sont exprimés en termes « extrêmement larges » et « exceptionnellement généraux ».

L’UK Petroleum Industry Association (UKPIA) a mis en garde contre « la nécessité de bien comprendre quand et comment cela peut se produire pour éviter de réduire la confiance des entreprises à investir compte tenu du risque d’intervention du gouvernement ».

Le Premier ministre Boris Johnson s’est engagé à prendre des décisions difficiles pour aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs de zéro net juridiquement contraignants de 2050.

Cela survient après que le plan a été précédemment remis en question par un groupe de députés, qui ont déclaré que la transition représente un « énorme défi » pour le pays, et que les départements qui en étaient responsables ont « manqué d’un plan clair et publié » pour expliquer comment ça va arriver.

La critique est venue du Comité des comptes publics (PAC), qui évalue l’efficacité et la valeur des propositions et des services du gouvernement.

Le rapport PAC a déclaré en mai que bien que le gouvernement ait fixé des «objectifs ambitieux» pour la transition, il reste encore de gros obstacles à surmonter, notamment l’augmentation de l’utilisation des voitures électriques par les acheteurs, la réduction de leurs coûts et la mise à niveau du réseau de recharge du Royaume-Uni.

Dans le cadre des plans actuels, la vente de nouvelles voitures à essence et diesel sera interdite à partir de 2030, bien que certaines voitures hybrides soient suspendues jusqu’en 2035.

Jusqu’à présent en 2021, les voitures électriques ont représenté 7,2% des ventes, contre 4% au cours de la même période en 2020.

Le coût d’achat d’une voiture électrique est l’un des plus gros problèmes, le comité affirmant qu’il n’est « pas convaincu que les coûts initiaux soient suffisamment bas pour beaucoup », et soulignant qu’il n’y a actuellement que 13 modèles de voitures électriques coûtant moins de £ 30 000.

Toute voiture entièrement électrique qui coûte moins de 35 000 £ est admissible à la subvention du gouvernement pour les voitures rechargeables, d’une valeur actuelle de 2 500 £.