L’aveu sincère du prince Edward à propos de Kate Middleton : “Ça ne sera jamais facile !” | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge s’est mariée avec la famille royale il y a plus de dix ans. Un expert royal a récemment noté comment elle et le prince William avaient d’abord été perçus comme trop formels et étouffants, mais au fil des ans, Kate s’est complètement adaptée au rôle et l’a fait sien. Duncan Larcombe, auteur de “Prince Harry: The Inside Story”, a décrit la duchesse de Cambridge comme “parfaite” et très accessible au public britannique.

L’expert royal a noté que le public s’était réchauffé aux Cambridges au cours des dix années écoulées depuis leur mariage royal.

Il a dit OK ! magazine : « Lorsqu’elle est devenue duchesse pour la première fois, certains pensaient qu’elle et William étaient trop formels, comme s’ils essayaient trop fort, mais je dirais que nous assistons maintenant à une transformation complète.

“Cela a été très progressif, mais Kate a développé un style unique qui lui est propre.”

Bien qu’il aurait lutté avec l’attention constante des médias au début de leur histoire d’amour, le prince Edward a affirmé dans une interview que toute la famille royale était ravie de Kate, dès le début.

En 2012, le comte de Wessex a déclaré : « Catherine se porte très bien.

“Elle a pris la vie royale comme un canard à l’eau.

“Elle est très aimable et la famille est très fière d’elle.

“Ça n’allait jamais être facile pour Catherine car le monde entier la regarde à chaque mouvement.

“Elle s’en est très bien sortie, cependant.

“Je pense que Catherine ne peut que prendre confiance en elle maintenant que ses premiers engagements officiels sont terminés.”

Edward a également confirmé la joie de la famille que le futur roi ait trouvé son partenaire idéal.

Il a ajouté: “Nous étions tous ravis d’accueillir Catherine dans la famille car elle est absolument adorable, très charmante et une parfaite compagne pour William.”

La duchesse de Sussex ne semblait pas apprécier autant la vie royale que Kate.

Elle et le prince Harry ont pris une décision importante l’année dernière, en annonçant leur intention de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Harry et Meghan ont finalement déménagé de leur résidence temporaire sur l’île de Vancouver à Los Angeles en mars 2020, avant de s’installer à proximité à Montecito alors qu’ils commençaient leur nouvelle vie post-royale.

La décision de se retirer est intervenue après des mois de spéculations selon lesquelles la duchesse ne pourrait pas s’installer dans la vie royale, car elle trouvait cela “très difficile”.

Dans un documentaire filmé tout au long de sa tournée de 10 jours en Afrique avec Harry en octobre 2019, Meghan a révélé qu’elle “existait” et non “vivait”.

De plus, dans une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars dernier, la duchesse a donné un aperçu des pressions sur la santé mentale qu’elle a combattues pendant son mandat royal.

La duchesse a détaillé le grave impact que les médias et la famille royale ont eu sur son bien-être mental, en particulier lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant, Archie.

Elle a dit qu’elle avait demandé de l’aide à la fois à l’intérieur du palais et la permission de chercher de l’aide à l’extérieur, et qu’elle avait été repoussée.

Le palais a ensuite publié une déclaration disant que « certains souvenirs peuvent varier ».