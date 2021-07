L’aviateur “Mercury 13” Wally Funk ira dans l’espace avec Jeff Bezos

La pionnière de l’aviation, Wally Funk, a les yeux écarquillés lorsqu’elle discute des vols spatiaux avec le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. (Vidéo Instagram / Jeff Bezos)

L’entreprise spatiale Blue Origin du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a complété le quatuor pour son premier vol spatial suborbital en équipage avec une aviatrice pionnière: Wally Funk, l’une des femmes “Mercury 13” qui ont passé des tests pour un vol spatial mais n’ont jamais volé dans l’espace.

Funk sera assis aux côtés de Bezos et de son frère Mark, ainsi que du bénéficiaire non encore identifié d’une vente aux enchères caritative de 28 millions de dollars, lorsque le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin décollera de sa rampe de lancement de l’ouest du Texas le 20 juillet, le 52e anniversaire de la L’alunissage d’Apollo 11.

Dans une vidéo publiée aujourd’hui sur Instagram et YouTube, Bezos parle du vol avec Funk, âgée de 82 ans, et Funk a les yeux écarquillés lorsque la personne la plus riche du monde lui demande ce qu’elle fera quand ce sera terminé.

« Je vais dire : « Chérie, c’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée » et je vous fais un câlin ! » Funk répond alors qu’elle jette ses bras autour de Bezos.

Choisir Funk est un clin d’œil aux débuts de l’histoire spatiale de l’Amérique – tout comme le nom du vol spatial suborbital de Blue Origin est un clin d’œil au regretté astronaute Mercury Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace. Cela permet également de s’assurer que l’équipage du vol marquant de ce mois-ci ne sera pas uniquement composé de quatre Blancs. Funk deviendrait la personne la plus âgée à aller dans l’espace, battant le record établi par le défunt sénateur-astronaute John Glenn lorsqu’il volait à bord de la navette Discovery en 1998 à l’âge de 77 ans.

Dans un univers parallèle, Funk aurait pu être l’un des coéquipiers de Glenn.

Elle était déjà aviatrice professionnelle lorsqu’elle s’est portée volontaire pour le programme de recherche privé Women in Space en 1961 à l’âge de 21 ans. Le programme, qui bénéficiait du soutien de la NASA mais n’était pas officiellement parrainé par le gouvernement, a dirigé 13 femmes à travers le centre médical. et des tests psychologiques que la NASA a utilisés pour ses astronautes masculins.

Certains espéraient que le Mercury 13 ouvrirait la voie aux femmes pour rejoindre le corps des astronautes de la NASA dans les années 1960 – mais cela ne s’est produit qu’en 1978, après la dernière mission lunaire Apollo et avant la première mission de la navette spatiale. (Dans la série d’histoire alternative d’Apple TV + « For All Mankind », un personnage de moonwalk nommé Molly Cobb est sans doute inspiré par Wally Funk et son coéquipier de Mercury 13 Jerrie Cobb.)

Funk, le plus jeune membre du Mercury 13, est devenue la première femme inspectrice de vol à la Federal Aviation Administration et l’une des premières enquêteuses sur la sécurité aérienne au National Transportation and Safety Board. Elle a 19 600 heures d’expérience de vol et a appris à voler à plus de 3 000 personnes.

“Tout ce que la FAA a, j’en ai la licence”, a déclaré Funk dans la vidéo Instagram. “Et je peux te distancer.”

Blue Origin dit que la sélection de Funk complète l’équipage de quatre personnes pour son premier vol en équipage. La société de 21 ans a soumis le vaisseau spatial New Shepard à contrôle autonome à 15 tests sans équipage depuis 2015. Après le 15e test en avril, Bezos a déclaré qu'”il était temps” d’embarquer des personnes et a déclaré que lui et son frère allaient être parmi les premiers.

L’identité de la personne qui a remporté un siège lors de l’enchère de 28 millions de dollars du mois dernier devrait être révélée d’un jour à l’autre. Le produit de cette vente ira au Club for the Future, la fondation éducative STEM à but non lucratif de Blue Origin.

Funk et le reste du quatuor doivent suivre quelques jours de formation pré-vol au centre de lancement suborbital de Blue Origin près de Van Horn, Texas, puis expérimenter un vol de haut en bas qui durera environ 10 minutes et s’élever au-dessus de la hauteur de 100 kilomètres (62 milles) qui marque la limite internationalement acceptée de l’espace extra-atmosphérique.

À cette altitude, l’équipage vivra environ quatre minutes d’apesanteur et obtiendra une vue espacée de la Terre incurvée à travers les baies vitrées géantes de l’engin New Shepard. Ensuite, ils descendront vers un atterrissage assisté par parachute au milieu des parcours de l’ouest du Texas.

Il y a des années, Funk a utilisé le produit de ses redevances sur les livres et les films ainsi que son héritage pour acheter un tour dans l’espace à bord de l’avion-fusée SpaceShipTwo de Virgin Galactic. Virgin Galactic se prépare toujours à commencer ses opérations commerciales au cours de l’année prochaine – mais maintenant Funk est en ligne pour obtenir un tour gratuit dans l’espace, grâce à Blue Origin et Bezos.

“J’adorerai chaque seconde”, a déclaré Funk dans la vidéo Instagram. « Woooh ! Ha ha, j’ai hâte !

Mise à jour pour 10h45 PT 1er juillet : Nous avons corrigé cette histoire pour faire référence à Apollo 11 plutôt qu’à Apollo 13 – qui, comme le Mercury 13, n’a jamais atterri sur la lune.