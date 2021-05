Lavinia Biagiotti sur la durabilité à la Ryder Cup, Nature Ruling – WWD

«Ma mère avait l’habitude de dire que c’est la plus grande jupe verte que j’ai jamais conçue», a déclaré Lavinia Biagiotti de la défunte créatrice Laura Biagiotti, en regardant le vaste parcours verdoyant du Marco Simone Golf & Country Club à Guidonia, à l’extérieur de Rome est sur le point d’accueillir la Ryder Cup en 2023 – la première fois que cet événement prestigieux se tiendra en Italie.

La réouverture complète du parcours de 18 trous intervient après 18 mois de rénovation et une refonte complète, en particulier avec la durabilité à l’esprit. La pandémie a entraîné le déplacement de la Ryder Cup de 2022 au 29 septembre au 1er octobre 2023, mais le parcours est terminé, a déclaré fièrement Lavinia Biagiotti, malgré les obstacles posés par l’urgence sanitaire.

La disposition a été modifiée «non seulement pour offrir de nombreuses opportunités de risque et de récompense aux principaux joueurs mondiaux, mais aussi pour maximiser le terrain naturel vallonné de la campagne, permettant aux invités les meilleures vues du jeu», a expliqué Biagiotti. En regardant au loin, on peut même apercevoir le dôme de la basilique Saint-Pierre.

La créatrice, qui est également présidente et directrice générale du groupe Biagiotti, occupe le poste de présidente du Marco Simone Golf & Country Club, et elle s’est enthousiasmée par le fait que son «rêve d’accueillir la Ryder Cup 2023 devienne réalité». Dans le même temps, elle a souligné les mesures prises pour aider la jeune génération, également psychologiquement, avec une académie au cours. «Notre devise est« jouer le futur »et nous nous engageons à développer la prochaine génération de golfeurs. Nous sommes maintenant prêts à accueillir des champions et des amateurs du monde entier et nous pensons que la Ryder Cup est importante pour Marco Simone et le golf italien au niveau mondial.

Biagiotti aide environ 50 jeunes enfants, qui sont les meilleurs joueurs, mais il y en a «encore plus» qui s’entraînent localement. «Il y a une athlète féminine qui a remporté la médaille d’or au niveau européen», dit-elle fièrement.

«L’héritage, ce sont ces enfants, ils jouent gratuitement, donc c’est très démocratique. Le golf a cette aura d’un sport d’élite, surtout ici en Italie, et nous voulons changer cela. Et en ce moment de distanciation sociale, il y a des règles mais tout le monde peut aussi s’amuser en plein air.

À la fin des années 70, Laura Biagiotti et son mari Gianni Cigna, le père de Lavinia, ont acheté le château du XIe siècle de Marco Simone, l’ont restauré et ont construit le terrain de golf pour empêcher une urbanisation supplémentaire de la région. «Mes parents ne jouaient pas au golf, mais ils voulaient préserver le vert et la nature ici, tout en offrant à Rome un service qui attirerait des événements internationaux», a-t-elle déclaré.

La refonte du parcours a été menée par European Golf Design en collaboration avec Tom Fazio 2nd. En plus des travaux approfondis sur le parcours, élargi pour couvrir plus de 172 acres des 150 acres précédents, le club-house et les installations d’entraînement sont en cours de rénovation avant le lieu accueillant l’Open d’Italie du 2 au 5 septembre, trois semaines avant cela. Ryder Cup de l’année à Whistling Straits.

La Ryder Cup devrait attirer 55 000 spectateurs par jour et 7 000 membres du personnel.

Marco Simone accueillera ensuite deux autres éditions de l’Open national d’Italie en 2022 et 2023, avant de devenir le troisième site d’Europe continentale à accueillir la Ryder Cup après Valderrama en Espagne en 1997 et Le Golf National en France en 2018.

Biagiotti a déclaré que le cours comprend un système innovant de récupération de l’eau de pluie, qui aide également à drainer le champ.

De plus, Biagiotti souhaitait utiliser un gazon spécial qui pousse sans l’utilisation de pesticides et permet d’économiser de l’eau. «Je pensais juste que je semerais les graines et que l’herbe pousserait, mais ce n’est pas comme ça que ça marche. Ces graines ne semblaient pas vouloir pousser ici, il faisait trop froid ou trop chaud. C’était difficile, mais tout a fonctionné. Vous ne pouvez pas forcer la nature. Nous entendons beaucoup parler de green washing, et cette expérience m’a appris que vous devez devenir synchro et en harmonie avec la nature. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas le forcer.

«C’est le plus grand défi entrepreneurial et personnel», a-t-elle poursuivi. «La nature est ici le vrai défi; il vous apprend à vous rééquilibrer mentalement, en phase avec les saisons et non à l’avance – comme nous le faisons dans la mode. La nature est la loi ici et c’est la nature qui lance des boules de courbe inattendues. Vous devez apprendre à le respecter et à l’aimer, sinon vous êtes bloqué. J’ai beaucoup appris de cette expérience, également dans la mode, pour l’utilisation des matériaux. J’ai une nouvelle approche du travail, c’est une leçon d’apprentissage que j’apporterai avec moi pour la vie.

Biagiotti s’est émerveillé il y a quelques semaines à la vue d’un oiseau très rare et protégé, l’ibis chauve du Nord, se reposant au Marco Simone pendant quelques jours. «Nous avons tous redécouvert le territoire avec le verrouillage», a-t-elle noté.

Biagiotti vise à «être un gardien pour donner un passé au futur». Avec son groupe de mode, elle soutient le Teatro dell’Opera de Rome et participe à la restauration de la Fontana della Dea Roma dans la capitale italienne.

Elle prête également des œuvres de l’artiste futuriste Giacomo Balla de la Fondazione Biagiotti Cigna et de la Collezione Laura e Lavinia Biagiotti, qui comprend plus de 300 œuvres, à «Casa Balla». Dalla casa all’universo e ritorno [From the home to the universe and return]», Une exposition organisée au MAXXI National Museum of 21st Century Art de Rome, du 17 juin au 21 novembre.