L’avion de Gervonta Davis s’écrase, le boxeur diffuse les conséquences sur IG ⋆ .

in

Boxeur Gervonta Davis est reconnaissant d’être en vie après avoir survécu à un accident d’avion mineur. Le joueur de 26 ans est reparti presque indemne.

Davis est allé en direct sur Instagram le 21 août pour donner un compte rendu détaillé de l’incident effrayant. Il dit que lui et son équipage ont fini de monter à bord de l’avion et se sont préparés pour le décollage, mais le jet privé n’a pas décollé correctement, provoquant un atterrissage forcé sur le terrain de l’aéroport.

Selon TMZ, l’avion ne semble pas être allé trop loin dans les airs avant le crash, car tout le monde n’a pratiquement pas été blessé.

“Nous ne sommes même pas sortis de l’antenne”, a-t-on entendu dire Davis dans la vidéo. Davis a déclaré qu’il ressentait de la douleur, expliquant que ses fesses lui faisaient mal et que ses pieds étaient enveloppés de bandages de gaze.

“J’ai eu des échardes dans les pieds”, a-t-il déclaré. « Mon a- est en feu. L’avion n’a même pas décollé. Ça a décollé mais ça n’a pas décollé. Je vais bien, c’est juste mon – chaud. Je suis assis sur ce béton brûlant. Davis filmait alors qu’il était assis près de la scène de l’accident.

« Ma merde a l’impression que ça bout… Je ne peux même pas m’asseoir, » dit-il. « Vous avez déjà été hué auparavant, mouillé avec un interrupteur ou une ceinture ? » Il a demandé à quelqu’un de son équipage. « C’est ce que je ressens en ce moment. Je transpire, je tremble.

Source : YouTube

Il a également partagé quelques photos et vidéos des conséquences. Les pompiers et les secours se sont présentés pour évaluer les dommages et prendre soin de toutes les personnes impliquées.

Ce qui a contribué au dysfonctionnement n’est pas clair, mais un rapport a noté que la surchauffe peut avoir été un facteur. Les manœuvres de vol utilisées par le pilote au décollage pourraient également avoir été un facteur.

Quoi qu’il en soit, Davis est heureux de ne pas avoir été blessé. “Je suis vraiment reconnaissant”, a-t-il déclaré. “Dieu est bon.”

TMZ a contacté le boxeur et son camp pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas eu de réponse au moment du rapport.

Davis a récemment été acclamé après une victoire à élimination directe le 26 juin contre un autre boxeur, Mario Barrios. Il est actuellement le champion WBA des super-légers. Ses statistiques actuelles le montrent invaincu à 25-0, et il a obtenu des ceintures WBA dans trois catégories de poids différentes. Davis se classe actuellement n ° 2 dans la catégorie des poids légers juniors derrière scar Valdez.

LAS VEGAS, NV – 25 AOT: La championne junior IBF des poids légers Gervonta Davis pose sur la balance lors de sa pesée officielle au T-Mobile Arena le 25 août 2017 à Las Vegas, Nevada. Davis défendra son titre contre Francisco Fonseca au T-Mobile Arena le 26 août. (Photo d’Ethan Miller/.)

Son prochain combat est prévu pour octobre. Davis a fait l’annonce via Twitter, en publiant: “Oct, je suis de retour.”

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !