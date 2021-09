L’avion de l’équipe nationale allemande effectue un atterrissage d’urgence à Édimbourg après avoir déclaré une crise aérienne au-dessus de l’Écosse alors que le jet Die Mannschaft revient de la victoire d’Islande

in

L’avion de l’équipe nationale d’Allemagne a été contraint d’atterrir d’urgence à Édimbourg aux premières heures de jeudi matin.

L’avion, un Boeing 737, a déclaré une urgence en vol alors qu’il survolait l’Écosse à mi-chemin de son voyage pour ramener l’équipe en Allemagne après sa victoire en qualification pour la Coupe du monde contre l’Islande.

Les plans de vol montraient l’avion de l’équipe allemande (photo d’archives de l’avion) ​​faisant un virage brusque entre Dundee et Arbroath et descendant rapidement

Die Mannschaft a confirmé que tout le monde à bord du vol allait bien, et on ne sait pas si l’avion est endommagé.

Selon les rapports, l’avion – qui a décollé de Reykjavik à 1h05 heure locale [2.05am BST] – est entré en difficulté à 29 000 pieds alors qu’il survolait Arbroath sur la côte est de l’Écosse.

Les plans de vol montraient le vol Klasjet KLJ2703 effectuant un virage brusque vers l’ouest et descendant rapidement.

Il a ensuite fallu 20 minutes à l’avion de passagers pour atterrir dans la capitale écossaise, l’avion envoyant un signal d’urgence jusqu’à ce qu’il soit au sol, vers 4 heures du matin, heure du Royaume-Uni.

On ne sait pas quelle était la cause de l’urgence soudaine et si l’avion avait subi des dommages.

L’équipe d’Allemagne rentrait de Reykjavik à Francfort après une victoire 4-0 sur l’Islande mercredi soir.

L’attaquant de Chelsea Timo Werner a joué lors de la victoire 4-0 de l’Allemagne sur l’Islande et était probablement en vol

Les stars de la Premier League Timo Werner, Kai Havertz et Antonio Rudiger de Chelsea et Ilkay Gundogan de Manchester City ont joué dans le match, avec le gardien d’Arsenal Bernd Leno sur le banc, et étaient probablement tous en vol.

Die Mannschaft a publié jeudi matin une déclaration sur les réseaux sociaux confirmant les scènes et déclarant que tout le monde à bord allait « bien ».

La déclaration a également confirmé que les voyages individuels seront désormais effectués par les joueurs d’Édimbourg vers leurs clubs.

Les tweets de l’équipe nationale d’Allemagne se lisaient comme suit : “#infotweet. La sécurité d’abord. Escale sécurisée par précaution à Edimbourg. A partir de là, des allers et retours individuels sont prévus.

“Nous allons bien. Les contrôles de sécurité sur l’avion se poursuivent.

