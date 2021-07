L’aviron espagnol remporte trois diplômes olympiques

29/07/2021

Le à 03:05 CEST

Jaime Canalejos et Javi Garcia ils ont fait une bonne course dans le Finale A des deux sans barreur des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais ils n’ont pas suffi à se battre pour les médailles. Le duo espagnol a dû se contenter de la sixième place, un diplôme olympique. L’or est allé à la Croatie, tandis que la Roumanie et le Danemark ont ​​remporté l’argent et le bronze.

Aussi Aina Cid et Virginia Diaz a terminé en sixième position dans le Finale A femelle de la même catégorie. Les T-shirts se sont resserrés dans la partie finale, mais au final, la position en haut du podium est revenue à la Nouvelle-Zélande, accompagnée du Comité olympique russe et du Canada.

De leur côté, le couple espagnol de deux de couple léger formée par Caetano Horta et Manel Balastegui a été imposée dans le Finale B. Le duo a battu les Polonais et les Ukrainiens et a terminé avec une honorable septième place qui leur vaut un diplôme olympique.