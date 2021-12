L’avis de la DGT à tous ceux qui sont sur le pont de rentrer chez eux

06/12/2021 à 18:39 CET

.

La Direction générale de la circulation (DGT) exhorte les citoyens qui se trouvent dans la moitié nord de l’Espagne à anticiper le retour du pont de la Constitution et du pont Immaculé à la lumière des chutes de neige prévues pour mercredi 8.

La raison en est l’entrée à partir de demain de un nouveau front d’air froid et le rejet subséquent de précipitations sous forme de neige qui pourrait gêner le trafic routier dans la moitié nord de la péninsule mercredi et jeudi de cette semaine et qui pourrait affecter non seulement les routes secondaires, mais aussi les routes à grande capacité, prévient le DGT.

Ajouter ce front froid il poursuivra sa progression à travers la moitié sud-est de la péninsule et les îles Baléares, s’affaiblissant, mais établissant un flux d’ouest ou de nord-ouest froid, humide et instable.

📢Pour ❄️ il y a 63 #routes concernées. ➡️Tous du réseau secondaire : ⚫️ 16 sont infranchissables.

🔴 33 l’utilisation de chaînes est obligatoire. ➡️Le pire en #Aragon, #CastillayLeón et #Cataluña ℹ️Plus d’informations : dans les bulletins radio📻 et dans @InformacionDGT pic.twitter.com/z5A05MAP0K – Direction Générale Circulation (@DGTes) 6 décembre 2021

Cette entrée entraînera une descente du niveau de neige à entre 400 et 800 mètres à l’extrême nord, de 600 à 900 au centre et de 1 000 à 1 400 au sud-est, donc des chutes de neige sont attendues dans les régions montagneuses de Monts Cantabriques, Pyrénées, Système Ibérique et Système Central et aussi dans les zones plates d’altitude suffisante.

Ces chutes de neige devraient être abondantes dans le nord-ouest de l’intérieur et ne sont pas exclues sur la côte cantabrique. Ainsi, dès les premières heures du jour 8 Il y a des avertissements de chutes de neige actifs dans ces zones et se poursuivront tout au long de la journée.

En ce qui concerne les précipitations, des averses sont attendues dans une grande partie de la péninsule, généralisées, abondantes et avec des tempêtes occasionnelles en Galice, en mer Cantabrique et dans les Pyrénées occidentales, avec une certaine persistance dans les environs de la Galice. De manière plus faible, éparse et occasionnelle, elles se propageront vers le sud et l’est, plus intenses dans les montagnes et les détroits, et sans exclure que, avec une faible probabilité, elles atteindront l’intérieur de la zone méditerranéenne de la péninsule. Aux Baléares, ils sont probables, avec la possibilité d’orages occasionnels.

Avec ces prévisions, Traffic informe qu’en plus d’avancer le voyage de retour, « il est très important » que le reste des citoyens résidant dans la moitié nord de la péninsule évitent tous ces trajets routiers qui ne sont pas essentiels et attendent qu’ils soient n’existe pas alertes météo.

Les 21 aiguillages automatisés sont maintenant prêts à fonctionner et surveillés pour l’ensachage des camions, pour les activer si besoin. La circulation considère qu’il est essentiel de vérifier les conditions météorologiques avant de prendre la route et souligne que la circulation peut être limitée à certains véhicules et nécessiter l’utilisation de pneus d’hiver ou de chaînes pour circuler sur les routes enneigées. Au cas où vous ne les avez pas, les agents du Groupe de la circulation de la Garde civile empêcheront le passage de ce véhicule.