Binance

L’avis du régulateur financier britannique n’a “aucun impact direct” sur Binance, selon la Bourse après l’interdiction de la FCA

La principale bourse de crypto-monnaie, Binance, a déclaré qu’elle était au courant du récent rapport concernant un avis envoyé par le régulateur financier du Royaume-Uni concernant Binance Markets Limited (BLM) qui a statué que la société ne pouvait mener aucune “activité réglementée” au Royaume-Uni.

« L’avis FCA UK n’a pas d’impact direct sur les services fournis sur Binance.com. Notre relation avec nos utilisateurs n’a pas changé », a précisé Binance.

Selon la bourse, BML, acquis par le groupe Binance en mai 2020, est une entité juridique distincte et n’offre aucun produit ou service via le site Web Binance.com.

Binance n’a pas encore lancé son activité au Royaume-Uni ni utilisé ses autorisations réglementaires FCA, a déclaré la bourse.

« Nous adoptons une approche collaborative en travaillant avec les régulateurs et nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux. Nous nous tenons activement au courant de l’évolution des politiques, des règles et des lois dans ce nouvel espace. »

Au cours de l’affaiblissement, comme nous l’avons signalé, Binance a donné six mois à ses utilisateurs basés en Ontario et au Canada pour quitter leurs postes et partir après que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) l’a accusé, ainsi que plusieurs autres plateformes de crypto trading, de ne pas se conformer aux réglementations provinciales.

La semaine dernière, l’Agence des services financiers du Japon (FSA) a également averti Binance pour la deuxième fois en trois ans qu’elle opérait dans le pays sans autorisation.

Maintenant, la Financial Conduct Authority (FCA) a décidé qu’elle ne pouvait pas opérer au Royaume-Uni tout en émettant un avertissement aux consommateurs, conseillant aux gens de se méfier des publicités promettant des rendements élevés sur les investissements dans les actifs cryptographiques.

La FCA a déclaré que BML n’est actuellement pas autorisée à entreprendre des activités réglementées sans le consentement écrit préalable de la FCA et a jusqu’au mercredi 30 juin pour se conformer à la décision.

L’échange doit également clarifier son site Web, ses canaux de médias sociaux et d’autres communications qu’il n’est plus autorisé à opérer au Royaume-Uni.

De plus, aucune entité du groupe Binance ne détient une quelconque forme d’autorisation, d’enregistrement ou de licence pour mener une activité réglementée au Royaume-Uni, a déclaré le régulateur. Binance Markets ne pourra pas reprendre ses opérations au Royaume-Uni sans autorisation écrite préalable.

Bien que les personnes au Royaume-Uni ne soient pas autorisées à utiliser les services de Binance pour spéculer, elles peuvent toujours utiliser le site Web pour acheter et vendre des crypto-monnaies, a déclaré l’analyste Colin Stone à la BBC.

“Un nombre significativement élevé d’entreprises de crypto-actifs ne répondent pas aux normes requises par la réglementation sur le blanchiment d’argent, ce qui a entraîné le retrait d’un nombre sans précédent d’entreprises de leurs demandes”, a déclaré un porte-parole de la FCA. Plus de 90 % des entreprises évaluées ont retiré leur candidature suite à l’intervention de la FCA.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.