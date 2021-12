L’avocat arrêté pour le meurtre de Cristina a été transféré en prison

14/12/2021 à 08:31 CET

Ignacio Cabanes

Le macho meurtrier présumé de Cristina, la jeune fille de 30 ans dont le corps a été retrouvé le 4 novembre poignardée à mort dans un grenier de la rue Conde de Altea à Valencia, comme annoncé en exclusivité par Levante-EMV dans son édition numérique, vous êtes déjà dans le Unité de soins de la prison de Picassent après avoir été transféré hier après-midi du Hôpital général de Valence, où il a été admis pendant une semaine après que le juge des violences faites aux femmes a accepté son admission à emprisonnement provisoire, communiqué et sans possibilité de libération sous caution, le lundi 6 décembre dernier.

Alberto LH, Un avocat de 35 ans interpellé comme auteur présumé du meurtre de sa compagne, doit comparaître mercredi prochain devant le tribunal numéro un des violences faites aux femmes de Valence, qui instruit l’affaire, afin que ledit tribunal entérine – ce qui serait la chose la plus normale – ou non, la mesure conservatoire adoptée par le juge de garde le jour où la commission judiciaire s’est rendue à l’hôpital Docteur Peset de Valencia pour recueillir sa déposition. Ladite comparution pourrait se faire par visioconférence depuis la prison afin de ne pas avoir à transférer le meurtrier présumé, encore convalescent des blessures qu’il a subies aux membres inférieurs. après être tombé amoureux du crasseux de la ferme alors qu’il aurait tenté de fuir les lieux du crime à la recherche d’un alibi présumé.

C’est d’ailleurs pour cette raison que son transfert en prison a été retardé d’une semaine, jusqu’à vous avez subi une intervention chirurgicale pour une fracture osseuse de la jambe. Une fois opéré et les premiers jours passés, les médecins ont autorisé son transfert, qui s’est concrétisé hier à six heures de l’après-midi dans une ambulance, sous la garde de la Garde civile, à la prison de Picassent.

Pour le moment, le meurtrier présumé n’a voulu donner aucune explication sur ce qui s’est passé, ni devant le groupe Homicide de la Police nationale ni devant le tribunal des violences faites aux femmes, après avoir fait usage de son droit de ne pas témoigner. Dans les prochains jours, il devra être exploré par deux experts légistes en psychiatrie de l’Institut de médecine légale, qui devront évaluer le degré d’imputabilité du détenu et si ses capacités ont été affectées au moment d’avoir prétendument poignardé son partenaire. , dans le corps duquel les médecins légistes ont dénombré plus de trente blessures infligées avec au moins trois armes.

Nous attendons également les résultats biologiques du test sanguin effectué sur le suspect, au cas où il aurait consommé une sorte de substance narcotique. Cependant, comme ce test a été réalisé une fois que le corps de sa victime a été retrouvé – plus de 24 heures après la prétendue commission du crime – il ne sera pas possible d’établir le degré d’implication de la drogue au moment des faits, mais le le fait que vous soyez ou non un utilisateur habituel de cocaïne.

FACE À LA VIOLENCE MACHISTE, 016

le Le téléphone 016 est au service des victimes de violence sexiste 24 heures sur 24, Tous les jours de l’année. Dans ce téléphone, vous trouverez l’aide de spécialistes en plusieurs langues. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’une agression physique ou psychologique, appelez, le numéro n’est pas inscrit sur la facture de téléphone.

Au cas où vous auriez besoin aide urgente, au 112 Les équipes d’urgence vous aideront rapidement.