L’avocat de la défense qui a provoqué un tollé en disant que les pasteurs noirs devraient être exclus du procès pour meurtre sur Ahmaud ArberyLa mort de a déclaré devant le tribunal vendredi qu’un rassemblement au palais de justice soutenant la famille de l’homme noir tué était comparable à un « lynchage public » des trois accusés blancs.

« Cette affaire a été infectée par des choses qui n’ont rien à voir avec la culpabilité ou l’innocence de ces accusés », a déclaré l’avocat Kevin Gough au juge, affirmant que les militants des droits civiques tentaient d’influencer le jury blanc disproportionné.

Gough a renouvelé une demande d’annulation du procès le lendemain du révérend. Al Sharpton, le Rév. Jesse Jackson et Martin Luther King III rejoint des centaines de pasteurs, pour la plupart noirs, priant et se ralliant aux marches du palais de justice du comté de Glynn. L’événement a été organisé après que Gough se soit opposé la semaine dernière à ce que Sharpton soit assis au dernier rang de la salle d’audience avec les parents d’Arbery.

« Voilà à quoi ressemble un lynchage public au 21e siècle », a déclaré Gough au juge, affirmant que le droit de son client à un procès équitable était violé par une « foule réveillée à gauche ».

L’avocat de la défense Kevin Gough prend la parole lors du procès de Greg McMichael et de son fils, Travis McMichael, et d’un voisin, William « Roddie » Bryan au palais de justice du comté de Glynn, le vendredi 19 novembre 2021, à Brunswick, en Géorgie (Octavio Jones/ Photo de la piscine via AP)

Le juge de la Cour supérieure Timothy Walmsley a rejeté la requête en annulation du procès avec peu de discussion.

« Je ne me souviens d’aucune perturbation dans la salle d’audience elle-même », a déclaré le juge à propos du rassemblement de jeudi, qui coïncidait avec le témoignage de la défense.

Gough est l’avocat principal de William « Roddie » Bryan, qui a rejoint père et fils Grégoire et Travis McMichael en poursuivant Arbery dans des camionnettes après avoir repéré l’homme de 25 ans courant dans leur quartier côtier de Géorgie le 23 février 2020. Bryan a pris une vidéo sur téléphone portable de Travis McMichael tirant sur Arbery alors qu’il lançait des coups de poing et attrapait le fusil de chasse.

Le meurtre d’Arbery est devenu plus tard une partie du calcul plus large de l’injustice raciale dans le système judiciaire pénal après une série de rencontres fatales entre les Noirs et la police.

Gough a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes concernant des militants extérieurs cherchant à influencer l’affaire. Il a fait la remarque de lynchage après que le procureur Linda Dunikoski a accusé Gough d’avoir intentionnellement provoqué l’indignation des pasteurs noirs et des militants des droits civiques.

« Ils répondent à ce qu’il a fait stratégiquement, sciemment, intelligemment pour qu’il y ait une réponse afin qu’il puisse ensuite s’en plaindre », a déclaré Dunikoski. « C’est un bon avocat là-bas. Parce que maintenant, il a demandé l’annulation du procès sur la base de quelque chose qu’il a causé.

Le pasteur Jamal Bryant, en bas au centre, dirige une prière de groupe pour près de 750 pasteurs, sympathisants et famille d’Ahmaud Arbery rassemblés devant le palais de justice du comté de Glynn lors d’un événement sur le mur de prière, le jeudi 18 novembre 2021, à Brunswick, en Géorgie ( AP Photo/Stephen B. Morton)



la mère d’Arbery, Wanda Cooper Jones, a qualifié les derniers commentaires de Gough de « ridicules ».

« Il a fait des choses à plusieurs reprises qui me surprennent juste qu’il dise », a-t-elle déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice. « Très surprenant, mais pas inattendu je dirais. »

Le juge a rencontré des avocats vendredi pour discuter de ses instructions juridiques au jury après les plaidoiries de lundi.

Les avocats de la défense affirment que les McMichael et Bryan n’ont commis aucun crime, mais essayaient légalement de détenir Arbery pour la police parce qu’ils soupçonnaient qu’il était un cambrioleur. Travis McMichael a déclaré qu’il avait tiré sur Arbery en état de légitime défense.

Les procureurs disent qu’il n’y a aucune justification pour ce que les hommes ont fait et aucune preuve qu’Arbery ait commis des crimes dans le quartier.

