L’avocat confirme que José M. Figueroa sera poursuivi pour violence – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’avocat de Farina Chaparro a confirmé que la semaine prochaine, son client ira aux autorités compétentes pour signaler José Manuel Figueroa pour violences physiques et verbales.

Après avoir diffusé sur les réseaux sociaux quelques images des discussions entre le désormais ex-partenaire, le défenseur de Court a assuré dans une interview au journaliste Kary alejandre qui préparent toutes les preuves pour poursuivre légalement contre le fils de Jeanne Sébastien.

Concernant les images dans lesquelles il est apparemment Farine celui qui plaît au chanteur, l’avocat a répondu :

Dans les vidéos que M. Figueroa a rendues publiques, les discussions et les différentes situations sont en effet appréciées, mais de mon point de vue il n’y a ni violence physique ni violence émotionnelle dans ces vidéos, du moins de la part de Mme Chaparro envers lui, vraiment, ce que je peux voir dans ces vidéos que cet homme a rendues publiques se moquent d’elle, elle lui demande d’arrêter ce genre de situation, elle pleure, il se moque d’elle

À peu près le temps que la relation a duré entre Farine Oui Jose Manuel, l’avocat a déclaré : « Elle évoque que la relation a duré un an ou un peu moins d’un an, et que le premier épisode de violence il est survenu plus ou moins un mois ou un mois et demi après le début de la relation, les événements se sont multipliés, devenant plus violents de sa part, et ils ont pris la décision de mettre fin il y a un mois ou un mois et demi ».

Enfin, la défense de Court Il a souligné que son client avait décidé de commencer ce processus après avoir suivi une thérapie et a déclaré que ce qu’il recherchait, c’était la justice et non l’argent.

Informations de: El Imparcial