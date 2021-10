L’avocat de Brian Laundrie dit qu’il était visiblement « bouleversé » la dernière fois que des parents l’ont vu

Maintenant que les restes de Brian Laundrie ont été retrouvés et confirmés comme étant les fugitifs disparus, l’avocat de sa famille parle de l’état mental de Laurie la dernière fois que ses parents l’ont vu vivant. Steven Bertolino a déclaré à NBC News que le jeune homme de 23 ans était « visiblement bouleversé » lorsqu’il a quitté la maison familiale de Floride le 13 septembre.

« Brian était très contrarié quand il est parti », a déclaré Bertolino, selon People Magazine. Bertolino dit que le père de Laundrie « m’a dit à plusieurs reprises qu’il aurait souhaité ne pas l’avoir laissé partir, mais il n’a pas pu l’arrêter ».

Bertolino a partagé des sentiments similaires à People Magazine dans une interview séparée, « Oui, Brian était contrarié quand il est parti et il n’a pas pu être persuadé de ne pas quitter la maison. »

Laundrie a disparu six jours avant que les restes de sa fiancée disparue, Gabby Petito, ne soient retrouvés dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, le dernier endroit où les deux ont été vus ensemble avant que Petito ne disparaisse. La lingerie est revenue d’un road trip à travers le pays sans Petito, ce qui a conduit à une recherche massive d’hommes. Le couple s’était battu avant que Peitio ne disparaisse. Des images de Bodycam montraient un Peittio désemparé à la suite d’une dispute après que la police les eut arrêtés pendant leur voyage.

Laundrie n’a jamais été accusé d’un crime mais était soupçonné d’être une personne d’intérêt. Petito, 22 ans, est mort étranglé.

« Appeler la nouvelle que votre enfant n’est plus avec vous est triste, en toutes circonstances », a déclaré Bertolino. « Le fait que les blanchisseries aient été soumises à ces personnes devant leur maison au cours des quatre dernières semaines, et qu’elles continuent là-bas aujourd’hui, rend les choses d’autant plus difficiles. »

Laundrie ne coopérait pas avec la police. Mais l’avocat de la famille dit qu’il leur a dit de se lasser de parler à la police ou aux médias. Bertolino a démenti les rumeurs selon lesquelles les parents de Laudrie avaient aidé leur fils alors qu’il était en fuite. Mais selon Bertolino, les parents de Laundrie ne savaient pas où allait leur fils.

« Je suis un peu en colère que les gens spéculent même de cette façon », a déclaré Bertolino. Les restes de Laundrie ont été retrouvés dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek à côté de son sac à dos et d’un cahier. La famille de Petito pense que Laundrie est responsable de la mort de leur fille.