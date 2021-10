L’avocat de Brian Laundrie Snipes à ‘Relics’ Dog the Bounty Hunter, John Walsh Over TV Special, Publicité

Après la diffusion mercredi de l’émission spéciale du créateur de America’s Most Wanted, John Walsh, sur la mort de Gabby Petito, l’avocat de Brian Laundrie a critiqué Walsh et la star de la télé-réalité Duane « Dog » Chapman comme des « reliques poussiéreuses » cherchant de la publicité en rejoignant la recherche de son client. Dans son rapport spécial sur le réseau d’identification Gabby Petito: ID Special Report, Walsh a émis l’hypothèse que Laundrie, 23 ans, aurait pu se rendre au Mexique, aux Bahamas ou sur le sentier des Appalaches. Laundrie a disparu depuis le 17 septembre et est une personne d’intérêt dans la mort de Petito, 22 ans.

Dans ID Special Report, Walsh a également accusé les parents de Laundrie d’avoir aidé leur fils à rester en fuite. « Je crois absolument que sa famille l’aide à rester en fuite », a déclaré la star de In Pursuit with John Walsh. Walsh s’est également concentré sur l’affaire Petitio sur In Pursuit le mois dernier. Bertolino n’était pas content des spéculations de Walsh.

« Des reliques poussiéreuses comme celle-là, Dog et John Walsh ont besoin d’une situation tragique comme celle-ci pour pouvoir effacer les toiles d’araignée de leurs noms et donner à manger à leur ego avide de publicité », a déclaré Bertolino à Fox News jeudi. Walsh n’a pas répondu à la déclaration, mais la star de Dog the Bounty Hunter l’a fait. « Il est ironique que M. Bertolino critique les personnes qui essaient de retrouver Brian Laundrie à moins qu’il ne veuille peut-être pas qu’on le retrouve », a déclaré Chapman.

Chapman a passé environ deux semaines en Floride à la recherche de Laundrie avant qu’il ne soit signalé qu’il devait retourner au Colorado pour gérer des affaires et être soigné pour une blessure à la cheville. Cependant, il a été vu de retour en Floride mercredi, frappant à la porte de la maison appartenant à la sœur de Laundrie, Cassie. Personne n’a répondu à la porte, alors Chapman n’a parlé qu’aux caméras qui le suivaient, leur disant qu’il pensait que Cassie savait quelque chose sur l’endroit où se trouvait Laundrie.

Dans une nouvelle interview avec The Sun jeudi, Chapman a déclaré qu’il voulait trouver Laundrie dès que possible afin qu’il puisse continuer sa lune de miel avec sa nouvelle épouse, Francie Frane. Ils étaient en lune de miel en Floride lorsque Laundrie a disparu. « Alors… l’une des dernières raisons pour lesquelles je veux l’attraper – pour que je puisse continuer ma lune de miel », a déclaré Chapman au Sun. « J’espère que ce n’est pas un manque de respect envers quiconque est impliqué dans cette affaire parce que c’est terrible, mais c’est là où nous en sommes maintenant, dans notre lune de miel. »

Chapman a été accusé d’avoir utilisé sa recherche de publicité, en particulier après que des informations aient fait surface selon lesquelles il aurait présenté une émission sur sa recherche aux réseaux. A&E, qui a diffusé Dog the Bounty Hunter, aurait « immédiatement transmis » l’idée. CMT, qui a diffusé Dog and Beth: On the Hunt, aurait également rejeté l’idée avant même de recevoir un argumentaire de Chapman.

Petito a disparu fin août et ses parents ont signalé sa disparition le 11 septembre. La blanchisserie est retournée en Floride le 1er septembre sans Petito. Ses restes ont été découverts dans un parc national du Wyoming. Plus tôt cette semaine, le bureau du coroner du comté de Teton a confirmé que l’étranglement était la cause de la mort de Petito. Sa mort a également été classée comme un homicide. Il y a un mandat fédéral pour l’arrestation de Laundrie pour fraude par carte de débit.