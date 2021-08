L’avocat de Britney Spears brise le silence après que le père Jamie accepte de démissionner de son poste de conservateur

Après la victoire majeure de la chanteuse Britney Spears dans laquelle son père a accepté de quitter ses fonctions de conservateur personnel et financier après 13 ans, le nouvel avocat personnel de la pop star, Matthew Rosengart, s’est exprimé publiquement pour la première fois. “C’est une victoire majeure pour Britney Spears et un autre pas vers la justice”, a-t-il déclaré dans une déclaration à InTouch. “J’ai annoncé devant le tribunal le 14 juillet qu’après 13 ans de statu quo, il était temps pour M. Spears de être suspendu ou révoqué en tant que conservateur et que mon cabinet et moi agirions de manière agressive et rapide pour ce résultat », a-t-il expliqué.

Il a poursuivi en rappelant l’événement du mois dernier. « Douze jours plus tard, mon cabinet a déposé une requête pour la suspension et la révocation de M. Spears sur la base de motifs juridiques solides et insurmontables, qui étaient sans équivoque soutenus par la loi et toutes les parties impliquées, y compris Jodi Montgomery, Britney Spears et son équipe médicale », dit Rosengart. «Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient reconnu aujourd’hui dans un dossier qu’il doit être radié. Nous sommes cependant déçus par leurs attaques honteuses et répréhensibles continues contre Mme Spears et d’autres », a poursuivi Rosengart. « Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres personnes au cours des 13 dernières années, alors qu’il récoltait des millions de dollars sur la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre la déposition sous serment de M. Spears dans le futur proche.”

“Dans l’intervalle, plutôt que de porter de fausses accusations et de tirer à bas prix sur sa propre fille, M. Spears devrait garder le silence et se retirer immédiatement”, a ajouté Rosengart. Jamie dans son dossier judiciaire dit qu’il promet d’aider à une transition en douceur pour l’arrangement et les actifs de la pop star. L’équipe de Jamie a déclaré que “même s’il doit contester cette pétition injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur”.

Le dossier du tribunal du 12 août au nom de Jamie déclarait : « En fin de compte, le tribunal sait que ce que dit M. Spears est vrai : il aime sa fille et il agit (et a toujours agi) dans son meilleur intérêt. M. Spears continue de servir consciencieusement, et il ne devrait pas être suspendu ou révoqué, et certainement pas sur la base de fausses allégations. M. Spears est prêt à se retirer lorsque le moment sera venu, mais la transition doit être ordonnée et inclure une résolution des questions pendantes devant la Cour. Afin d’atteindre ce résultat, la Cour devrait encourager toutes les parties intéressées à se rencontrer et à se concerter afin de résoudre ces questions en suspens dans le meilleur intérêt de Mme Spears », peut-on lire.