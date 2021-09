L’avocat de Britney Spears demande à son père de démissionner sans salaire

in

. – L’avocat de Britney Spears souhaite que Jamie Spears démissionne en tant que tuteur de la succession de sa fille, sans le paiement de plusieurs millions de dollars qu’elle demande.

Dans un nouveau dossier judiciaire obtenu par CNN mardi, Mathew Rosengart affirme que bien que le père de Spears ait déclaré dans un dossier le mois dernier qu’il finirait par démissionner, Rosengart veut qu’il démissionne “aujourd’hui, avant qu’il ne soit suspendu”.

“Britney Spears ne sera pas intimidée ou extorquée par son père. M. Spears n’a pas non plus le droit d’essayer de tenir sa fille en otage en fixant les conditions de son éloignement. Il ne s’agit pas de lui, il s’agit de l’intérêt supérieur de sa fille. , qui par la loi exigent sa révocation. Même en laissant de côté les questions juridiques qui nécessitent son départ rapide, s’il aime sa fille, M. Spears devrait démissionner maintenant, aujourd’hui, avant qu’il ne soit suspendu. Il serait juste et décent pour lui de le faire, “il ajouta.

CNN a contacté l’équipe juridique de Jamie Spears pour commentaires.

M. Spears demande environ 2 millions de dollars américains pour couvrir les frais juridiques et administratifs, ainsi qu’un paiement pour “continuer à faire tout son possible pour suivre le rythme du secteur de la musique, de la publicité et du divertissement”, comme indiqué dans un dossier judiciaire de 12 août.

Le père de la chanteuse est le gardien de sa succession depuis 13 ans. Mais lors de deux audiences distinctes cet été, Britney Spears a qualifié l’arrangement d’abusif et a déclaré qu’elle souhaitait la fin de sa tutelle.

Jamie Spears soutient qu’il a toujours agi dans le meilleur intérêt de sa fille en tant que conservateur.

La prochaine audience est prévue le 29 septembre.

