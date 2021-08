L’avocat de Britney Spears demande la suspension de Jamie de sa tutelle

Comment ce chiffre va-t-il aider Britney ? « En gros, il va y retourner et analyser toutes les dépenses et l’argent qui a été dépensé au fil des ans“La source a dit à People.” Britney est déterminée à savoir si ses fonds ont été détournés. “

Britney Spears et Jamie Spears quand Britney est sortie de cure de désintoxication en 2004. (MB Pictures / Shutterstock / MB Pictures / Shutterstock)

Dans la dernière performance de Britney, la chanteuse demande au tribunal de révoquer Jamie en tant que tuteur “dès que le tribunal le permettra” le ou après le 23 août. Affirmant que « cChaque jour qui passe est un autre jour de dommages et de préjudices évitables pour Mme Spears et le patrimoine », déclare Rosengart dans la présentation, notant que le La santé émotionnelle et le bien-être de Britney ils sont “la principale préoccupation”.

“Le moment est venu de mettre fin au règne de M. Spears”, a poursuivi la présentation. De même, le retrait de Jamie, selon le dossier, permettra Britney, 39 ans, “commence à se remettre de sa” vie ““Le changement” ne vous demande même pas d’admettre une faute”, ajoute Rosengart dans le document. Avec cet avocat, il semble que les choses puissent s’améliorer en faveur de Britney.