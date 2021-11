L’avocat de Britney Spears demande que le père Jamie fasse l’objet d’une enquête à la fin de la conservation

La tutelle de Britney Spears est peut-être enfin terminée, mais son avocat, Mathew Rosengart, souhaite toujours que les décisions de son père Jamie Spears fassent l’objet d’une enquête. En juin, Spears a accusé son père et l’équipe de tutelle de l’avoir droguée, forcée à travailler, l’empêchant de se marier et l’obligeant à utiliser un dispositif de contrôle des naissances. Le documentaire du New York Times Controlling Britney Spears incluait également des allégations selon lesquelles Spears était sous surveillance pendant la tutelle, les conversations de sa chambre étant même enregistrées.

« J’étais procureur fédéral, maintenant je ne suis plus qu’un avocat privé », a déclaré Rosengart aux journalistes vendredi, rapporte Vulture. « Je n’ai pas de pouvoirs d’enquête criminelle. Que se passe-t-il [from] il reviendra aux forces de l’ordre. » Il a également accusé Jamie d’avoir pris jusqu’à 4 millions de dollars de salaire. « Il a pris un salaire de la succession », a-t-il déclaré. « Il a pris un pourcentage des revenus de sa fille à Las Vegas et ailleurs. »

Rosengart a ajouté d’autres allégations contre la tutelle dans des dossiers judiciaires antérieurs avant l’audience de vendredi, rapporte le New York Times. Il a accusé Tri Star Sports & Entertainment Group, l’ancien directeur commercial de la succession de Spears, de mauvaise gestion financière. Rosengart a émis des citations à comparaître pour des déclarations sous serment et l’accès aux dossiers, y compris les paiements et les communications. Il a également demandé des documents à la société de sécurité qui surveillait le chanteur. Dans le passé, Rosengart a accusé Jamie d’avoir soudainement accepté de mettre fin à la tutelle afin d’éviter les conséquences juridiques de ses actions présumées.

Jamie a toujours nié tout acte répréhensible pendant la tutelle. Jamie « n’a rien à cacher concernant son administration de la succession de Britney et ne cachera donc rien », ont écrit ses avocats en réponse. Ils ont également déclaré que Jamie était ouvert à une enquête « complète et transparente » sur la tutelle, qui mettrait fin à la « spéculation extravagante, calomnieuse et irresponsable » dans les médias. Les demandes de Jamie pour mettre fin à la tutelle étaient « inconditionnelles », ont écrit ses avocats, mais ils coopéreraient avec les demandes de Rosengart.

Lorsque Rosengart a déposé des demandes de documents auprès de Tri Star de Lou Taylor, la société a répondu en niant les allégations selon lesquelles elle aurait engagé l’équipe de sécurité qui avait mis la chambre de Spears sur écoute. Le 5 novembre, TMZ a rapporté que Tri Star avait demandé au juge de rejeter la demande de documents de Rosengart des 13 dernières années, arguant qu’ils avaient déjà soumis un compte rendu régulier de ses accords financiers avec Spears au cours des 11 dernières années sans objection. « Personne chez Tri Star n’est au courant d’un dispositif de surveillance électronique caché placé dans la chambre de Mme Spears », a déclaré Robin Greenhill, partenaire commercial de Taylor, dans une déclaration soumise. « Personne à Tri Star n’a jamais eu le moindre contrôle sur le traitement médical de Mme Spears. » Tri Star a également déclaré avoir démissionné de la tutelle en août 2020 et avoir soumis plus de 16 000 dossiers à l’époque.

Dans Controlling Britney Spears, un ancien employé de Black Box Security a affirmé que les conservateurs avaient engagé la société pour surveiller Spears. Il a également affirmé qu’il y avait un appareil d’enregistrement dans la chambre de Spears. En réponse, Rosengart a déposé des documents suggérant que cela aurait pu enfreindre la loi si les conversations de Spears avec son avocat précédent avaient été enregistrées sans son consentement, en violation du secret professionnel de l’avocat. Bien que Jamie n’ait pas répondu aux questions du documentaire, ses avocats ont déclaré au Times que ses « actions avaient été faites avec la connaissance et le consentement de Britney, de son avocat commis d’office et/ou du tribunal. Le dossier de Jamie en tant que conservateur – et celui du tribunal l’approbation de ses actions – parlent d’eux-mêmes. » Les prochaines audiences dans l’affaire Spears étaient prévues les 8 décembre et 19 janvier.