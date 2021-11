L’avocat de Britney Spears exige des réponses de Jamie Over Bedroom Listening Device

Britney Spears‘ l’avocat dit Jamie Spears a fait volte-face – exhortant maintenant le juge à mettre fin à la tutelle – pour sauver sa propre peau de ce qui pourrait sortir dans une déposition.

Matthieu Rosengart déposé des documents juridiques appelant essentiellement Jamie, arguant qu’il a renversé la tutelle pour des raisons égoïstes. Il suggère que Jamie essaie de mettre immédiatement fin à la tutelle de 13 ans pour éviter de répondre aux questions sous serment … en particulier les allégations selon lesquelles il aurait mis la chambre de sa fille sur écoute.

Dans les documents, Rosengart exige « tous les documents et communications relatifs à tout appareil d’enregistrement ou d’écoute dans la maison ou la chambre de Britney Jean Spears, y compris tous les documents et communications relatifs à la décision de placer un tel appareil d’enregistrement ou d’écoute et les enregistrements de un tel enregistrement. »

L’un des anciens agents de sécurité de Britney Spears s’exprime et partage des PREUVES qu’ils lui ont demandé de supprimer dans le documentaire « Contrôler Britney Spears » de ce soir #FreeBritney pic.twitter.com/dg2VeaMr3N – Britney Stan 💍 (@BritneyTheStan) 24 septembre 2021 @BritneyTheStan

Rosengart exige également « tous les documents et communications relatifs à la surveillance électronique, au contrôle, au clonage ou à l’enregistrement de l’activité du téléphone personnel de Britney Jean Spears, y compris, mais sans s’y limiter, la surveillance, le contrôle, le clonage, la mise en miroir icloud ou l’enregistrement de appels, e-mails, SMS, utilisation ou historique du navigateur Internet et utilisation des réseaux sociaux ou messages directs sur les réseaux sociaux. »

Quant à la déposition de Jamie, Rosengart cite un e-mail daté du 22 octobre du nouvel avocat de Jamie, qui dit : « En ce qui concerne Jamie, la tutelle est terminée et peut être résiliée immédiatement… Il est donc dit sans équivoque mon client. n’a aucun intérêt à poursuivre la tutelle et je me joindrai à tout effort pour mettre fin immédiatement … »

Rosengart n’est pas d’accord… « Il n’est pas utile, pour le moment, de savoir si le revirement de M. Spears était motivé par le désir de renforcer sa réputation ou d’éviter sa déposition ou de répondre à la découverte exceptionnelle qui lui a été signifiée en août. »