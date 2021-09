L’avocat de Britney Spears fustige la “tentative honteuse” de Jamie lors de la rédemption

in

Britney Spears‘l’avocat riposte à son père Jamie lance‘dernier dossier judiciaire.

Dans les documents déposés le lundi 30 août et obtenus par E! News, l’équipe de la pop star a soumis une pétition supplémentaire pour révoquer Jamie en tant que conservateur de sa succession, un rôle qu’il occupe depuis 2008. Selon les documents, l’équipe de Britney affirme que le dossier de Jamie du 12 août comprenait une demande d’environ 2 millions de dollars. prendre du recul, ce qui, selon l’équipe du chanteur, comprend “les honoraires d’avocats qu’il a engagés” et “un paiement substantiel de la succession de Mme Spears à certains tiers, dont Tri-Star Sports & Entertainment Group”.

Le document des avocats de Britney faisait référence à la réponse de Jamie le 12 août à leur requête pour le retirer de la tutelle comme « une tentative honteuse de racheter sa réputation, aux dépens de sa fille. Le problème, cependant, ne concerne pas M. Spears, ses besoins. ou son image.”

Dans un communiqué, l’avocat du chanteur Matthieu Rosengart a poussé Jamie à démissionner immédiatement et a qualifié sa sortie d'”inexorable”. Mathew a écrit : « Britney Spears ne sera pas victime d’intimidation ou d’extorsion de la part de son père. M. Spears n’a pas non plus le droit d’essayer de tenir sa fille en otage en fixant les conditions de son expulsion.