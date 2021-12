L’avocat de Britney Spears ne retient rien dans ses commentaires sur la « honte » de Jamie Spears

Britney Spears a pris le contrôle officiel de sa succession mercredi après avoir été sous une tutelle oppressive contrôlée par son père, Jamie Spears, pendant 13 ans. L’avocat de Spears, Matthew Rosengart, a fait une déclaration disant que la pop star « a désormais le pouvoir de faire tout ce qu’elle veut faire » tout en qualifiant Jamie de « disgrâce ». Rosengart a expliqué que la juge Brenda Penny « a une fois de plus reconnu que Britney Spears est une femme libre et indépendante et peut vivre comme elle l’entend ».

Rosengart avait quelques mots de choix pour Jamie, affirmant que le père de Spears avait évité la déposition plutôt que de coopérer avec le processus. « Jamie Spears a été remarqué par moi-même et mon cabinet d’avocats, ce qui signifie que nous avons signifié des papiers pour sa déposition », a déclaré Rosengart. « Il ne s’est pas présenté pour sa déposition la première fois. Il ne s’est pas présenté pour sa déposition la deuxième fois. Il n’a donc pas encore été déposé mais il le sera dans ce cas et j’ai hâte de prendre sa déposition. »

Cependant, si Jamie continue de ne pas coopérer, l’équipe de Rosengart cherchera d’autres mesures. « Si nécessaire, l’action que nous prendrons pour obtenir sa déposition, qui est requise par la loi, est de déposer une requête en contravention », a poursuivi Rosengart. « Cela ne devrait pas être nécessaire, mais s’il continue de se soustraire à sa déposition, nous déposerons une requête en contravention. »

« M. Spears est une honte et suspendu en tant que conservateur », a conclu Rosengart. « C’est une déclaration de fait. » La bataille juridique de Spears n’est pas tout à fait terminée, sa prochaine audience ayant lieu le 19 janvier 2022, pour démêler de nombreux aspects financiers et frais de l’affaire.

Le juge a statué en faveur de la fin de la tutelle le 12 novembre. « À compter d’aujourd’hui, avec effet immédiat, la tutelle a été résiliée à la fois en tant que personne et en tant que succession », a déclaré Rosengart, devant le tribunal ce jour-là, a rapporté CNN. « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

La tutelle a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années par les fans et les observateurs extérieurs, qui se sont demandé pourquoi la tutelle avait duré plus d’une décennie. En juin, Spears a fait ses premiers commentaires publics sur la tutelle devant le tribunal, faisant des allégations choquantes contre ses conservateurs. Elle a affirmé qu’elle avait été forcée d’utiliser un dispositif de contrôle des naissances, qu’elle ne pouvait pas se marier, qu’elle avait été forcée de prendre des médicaments et qu’on l’avait obligée à travailler contre son gré. Elle a accusé son père d’avoir orchestré la tutelle.