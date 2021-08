L’avocat de Britney Spears prié d’avancer la prochaine audience

Les avocats de Britney Spears demandent une audience anticipée pour licencier son père en tant que co-tuteur 1:10

. – Un avocat de Britney Spears a déposé une requête demandant au juge dans son affaire de tutelle de tenir une audience pour déterminer immédiatement si Jamie Spears sera démis de ses fonctions de co-tuteur de la succession de sa fille, selon des documents judiciaires obtenus par CNN jeudi.

La prochaine audience est prévue pour le 29 septembre, mais l’avocat du chanteur, Mathew Rosengart, a demandé à la juge Brenda Penny de tenir l’audience ce mois-ci.

“Chaque jour qui passe est un autre jour de dommages évitables pour Mme Spears et l’État”, indique la pétition. “La santé émotionnelle et le bien-être de Mme Spears devraient être, et sont, la principale préoccupation. De plus, toutes les parties prenantes conviennent que la présence continue de M. Spears en tant que conservateur du domaine est contraire à leurs meilleurs intérêts. , santé et bien-être -être, et que sa révocation rapide – ou, du moins, sa suspension immédiate – est “critique” à ce stade.”

Un représentant de Jamie Spears n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

Rosengart a déjà déposé une requête pour retirer Spears de son rôle de co-tutrice et le remplacer par Jason Rubin, un expert-comptable certifié chez Certified Strategies Inc. à Woodland Hills, en Californie.

Spears a supervisé la succession de sa fille pendant les 13 années de sa tutelle, que la chanteuse a qualifiée d'”abusive”. Lors de déclarations devant le tribunal le mois dernier, la chanteuse a déclaré qu’elle voulait porter plainte contre son père pour “abus de tutelle” et a qualifié l’arrangement de “cruauté sanglante”.

Plus tôt cette année, par l’intermédiaire de son avocate Vivian Lee Thoreen, Jamie Spears a déclaré qu’elle pensait que chaque décision qu’elle avait prise en tant que tutrice était dans le meilleur intérêt de sa fille.

C’est ainsi que Britney célèbre le droit de choisir son avocat 1:47

L’avocat de Britney Spears qualifie la tutelle de “cauchemar kafkaïen”

Rosengart a affirmé que la situation était devenue “toxique” entre la chanteuse et son père et qu’il était “coupable de malversation ou de faute professionnelle”.

“Pendant plus de treize ans, la pétitionnaire Britney Jean Spears a subi une tutelle qui, certainement en ce qui concerne James P. Spears, est devenue de plus en plus toxique et n’est tout simplement plus durable”, a écrit Rosengart dans sa pétition pour retirer Spears en tant que co -Gardien. “En plus de dépouiller sa fille de sa dignité, de son autonomie et de certaines libertés fondamentales, M. Spears est également coupable de détournement de fonds ou de faute professionnelle justifiant l’imposition de suramendes, de dommages-intérêts ou d’autres poursuites judiciaires à son encontre.”

Rosengart a décrit l’arrangement comme un “cauchemar kafkaïen” pour son client dans lequel son père s’est payé 16 000 $ par mois de la succession de Britney Spears – 2 000 $ de plus que ce qui lui était alloué – et 2 000 $ supplémentaires par mois pour vos dépenses de bureau.

La requête visant à retirer le père de la chanteuse de sa tutelle a été soutenue par sa mère, Lynne Spears, qui a déclaré dans un dossier judiciaire que la relation de sa fille avec son père avait “été réduite à rien d’autre qu’à la peur et à la haine” après qu’il ait “exercé de manière absolument microscopique contrôle » sur sa vie.

“Bien qu’une attente de deux mois pour une audience sur la pétition puisse ne pas sembler significative dans le contexte de 13 ans”, a déclaré Rosengart dans sa demande d’une date d’audience plus tôt. “Mme Spears ne devrait pas être forcée de continuer à se sentir traumatisée, à perdre le sommeil et à souffrir davantage. Chaque jour est important.”

