L’avocat de Casey Anthony, Jose Baez, est «reconnaissant» du tristement célèbre procès après une décennie

L’avocat de Casey Anthony, Jose Báez, revient sur son tristement célèbre procès dix ans plus tard, affirmant qu’il est « reconnaissant » des opportunités qui lui ont été offertes après avoir pris en charge l’affaire controversée. Cependant, il n’a pas l’impression que tout son héritage devrait être suspendu à ce procès et à cette décision qui divise.

« [The trial] Il me semble qu’il y a une autre vie », a déclaré Báez à Fox35. « Je serai toujours reconnaissant pour tout ce que cette affaire a apporté, mais cela ne m’a pas défini. »

Anthony a été accusé du meurtre de sa fille Caylee, alors âgée de 2 ans. Casey a été acquitté lors du procès, une décision controversée sur laquelle beaucoup ont spéculé depuis que le juge a rendu le verdict en juillet 2011. Báez est revenu sur la décision, racontant au média qu’il y avait beaucoup plus dans l’histoire que ce que le public voyait dans les nouvelles. .

« Je pense que les gens qui n’étaient pas intimement impliqués dans l’affaire ne connaissent vraiment pas tous les joueurs », a déclaré Báez, 51 ans, dans l’interview publiée jeudi. « Même ceux qui ont été intimement impliqués ne connaîtront jamais toutes les réponses. »

Les procureurs ont alors allégué, lors du procès, qui a commencé en mai de la même année, qu’Anthony était coupable d’avoir utilisé du chloroforme sur sa fille, de l’avoir tuée et enfin de lui avoir appliqué du ruban adhésif sur la bouche et le nez. Caylee est décédée en juin 2008. Anthony a signalé la disparition de sa fille un mois plus tard, ce que les procureurs ont utilisé contre elle devant le tribunal. Báez a fait valoir en tant que défense d’Anthony que son retard dans le dépôt d’un rapport de personnes disparues était dû au fait que Caylee « n’avait jamais disparu ».

« Le 16 juin 2008, elle s’est noyée dans la piscine familiale », a-t-il soutenu à l’époque, affirmant que le père d’Anthony, George Anthony, l’avait aidée à dissimuler la mort. « C’était une horrible tragédie. Une tragédie commune. »

Anthony a été acquitté de l’accusation de meurtre, mais a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de mensonge à la police. Elle a été condamnée à quatre ans de prison. Au moment de sa condamnation, elle avait déjà purgé trois ans de prison. Báez a continué après le procès pour représenter plusieurs autres personnalités importantes comme Harvey Weinstein et Aaron Hernandez dans d’autres procès. Il a écrit deux best-sellers du New York Times sur les cas d’Anthony et Hernandez et est actuellement professeur à Harvard. « Je suis très satisfait de ma profession. Je suis très satisfait de ma vie », a déclaré Báez au média. « Je n’ai jamais été aussi heureux, alors je suis bien placé. »