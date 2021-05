L’avocat de Chauvin dépose un nouveau procès, alléguant une mauvaise conduite du jury – RedState ⋆ .

L’équipe juridique de Derek Chauvin vient de demander un nouveau procès dans son affaire. Chauvin a été reconnu coupable le 20 avril de trois chefs d’accusation dans la mort de George Floyd – meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Son avocat, Eric Nelson, allègue de multiples motifs pour le nouveau procès, y compris l’inconduite du jury.

De ABC:

Dans le dossier, l’avocat de Chauvin dit que l’ancien officier devrait avoir un nouveau procès dans «l’intérêt de la justice; abus de pouvoir qui a privé le défendeur d’un procès équitable; l’inconduite des poursuites et des jurés; erreurs de droit au procès; et un verdict contraire à la loi. «Le jury a commis une faute, s’est senti menacé ou intimidé, a ressenti une pression raciale pendant la procédure et / ou n’a pas respecté les instructions pendant les délibérations, en violation des droits constitutionnels de M. Chauvin à une procédure régulière et à un procès équitable», l’avocat Eric Nelson écrit dans le dossier. Nelson affirme également que le tribunal n’a pas séquestré le jury pendant le procès, ce qui a abouti à leur exposition «à une publicité préjudiciable concernant le procès pendant la procédure, ainsi qu’à l’intimidation du jury et à la peur potentielle de représailles parmi les jurés». Également parmi la douzaine de motifs de requête cités dans le dossier, Nelson affirme que le tribunal a «abusé de son pouvoir discrétionnaire et violé les droits de M. Chauvin en vertu de la clause de confrontation» en «omettant d’ordonner» à Morries Hall, un témoin clé du procès, pour témoigner ou admettre en preuve ses déclarations à la police. Hall était dans une voiture avec Floyd le jour de sa mort. Le juge Peter Cahill a annulé une assignation à témoigner. «L’effet cumulatif des multiples erreurs dans cette procédure a privé M. Chauvin d’un procès équitable, en violation de ses droits constitutionnels», écrit Nelson, qui demande une audience pour mettre en accusation le verdict de culpabilité.

Nelson a également fait valoir que «la publicité était si omniprésente et si préjudiciable» qu’elle équivalait à un «défaut structurel» et que le tribunal «avait abusé de son pouvoir discrétionnaire» en n’ordonnant pas de changement de lieu ou en séquestrant le jury avant le jury. délibération.

L’accusation a répondu dans un communiqué que le tribunal avait déjà rejeté certains de ces arguments.

Par exemple, plusieurs questions ont été soulevées au sujet des jurés.

En plus de ne pas avoir séquestré les jurés plus tôt dans une affaire aussi médiatisée, il y a eu un doxxing partiel des jurés par les médias, ce qui pouvait les mettre en danger et / ou se sentir en danger. Vous avez eu un juré suppléant qui a dit qu’elle devait se déplacer autour des manifestants pour se rendre chez elle à Brooklyn Center chaque nuit, donc il y avait une conscience aiguë des manifestations. Elle a également déclaré: «Je ne voulais plus subir d’émeutes et de destructions et j’étais préoccupée par le fait que des gens viennent chez moi s’ils n’étaient pas satisfaits du verdict.» La question, bien sûr, est de savoir si cela était important pour sa décision ou celle de l’un des jurés.

Comme nous l’avons écrit plus tôt aujourd’hui et lundi, un juré, Brandon Mitchell, a présenté des questions plus problématiques. Il a fait des commentaires depuis le verdict, expliquant comment, si les gens «veulent voir un changement», ils doivent faire partie de jurys pour essayer de «provoquer un changement».

En plus de cela, il a admis qu’il s’était rendu à une manifestation à Washington, DC le 28 août 2020, qui était un souvenir de la marche sur Washington. Mais il a également été appelé la protestation «Enlevez vos genoux de notre cou». Une photo qu’il admet que son oncle a postée montre prétendument Mitchell dans un chapeau et une chemise BLM avec la même expression provocante. Interrogé sur sa présence, Mitchell a mentionné le souvenir de la marche sur Washington, mais a affirmé que la manifestation n’était «à 100%» pas à propos de George Floyd, malgré le fait que les membres de la famille de Floyd y ont parlé et Al Sharpton a invoqué tout le monde pour dire son nom. Mitchell a également affirmé qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir possédé ou porté la chemise. Sur son questionnaire de sélection du jury, on lui a demandé s’il avait participé à des manifestations liées aux abus de la police et il a répondu «non». La question d’une réponse fausse ou erronée au questionnaire du jury pourrait soulever un problème si le tribunal la jugeait importante, par exemple.