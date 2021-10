L’avocat de Cuomo demande au shérif de conserver les dossiers liés à l’enquête qui a conduit à une accusation de tâtonnement

L’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé samedi au shérif du comté d’Albany de « préserver tous les dossiers » liés à l’enquête qui a conduit à l’accusation de délit de contact forcé de Cuomo.

Un tribunal municipal d’Albany, la capitale de l’État, a émis cette semaine une citation à comparaître inculpant Cuomo après qu’une plainte pénale a été déposée par le shérif du comté d’Albany, Craig Apple.

Cuomo a affirmé que l’accusation selon laquelle il avait peloté Brittany Commisso, un ancien membre du personnel, au manoir du gouverneur l’année dernière était basée sur des preuves fragiles et était politiquement motivée.

« Nous attendons de vous que vous préserviez tout ce qui concerne votre enquête et avons dressé ci-dessous une liste non exhaustive de catégories spécifiques pour lesquelles nous demandons la préservation », a écrit l’avocate de Cuomo, Rita Glavin, selon l’Albany Times-Union. « Tout d’abord, nous vous demandons de conserver tous les documents relatifs à vos communications et à celles de votre bureau avec Brittany Commisso et son avocat, y compris, mais sans s’y limiter, les enregistrements téléphoniques, les messages texte, les e-mails et toute autre communication électronique, notes, mémorandums, enregistrements et calendrier entrées. »

Le shérif du comté d’Albany, Craig Apple, s’adresse aux journalistes après le dépôt d’une plainte pénale inculpant l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo d’un délit sexuel, le vendredi 29 octobre 2021, à New Scotland, NY (Associated Press)

LES CONSEILLERS DE CUOMO ALLÉGUENT LE CALENDRIER DE LA PLAINTE DE CRIME SEXUEL VISANT À BOOSTER L’OFFRE DU GOUVERNEUR D’AG LETITIA JAMES

Une demande de préservation est une démarche légale standard. Les accusés ont droit à un large éventail de preuves et d’autres éléments liés à une enquête, qui sont généralement remis avant le procès.

Le gouverneur de New York de l’époque, Andrew Cuomo, prend la parole lors d’une conférence de presse au Yankee Stadium de New York, le 26 juillet 2021. (Associated Press)

Le porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi, a qualifié les accusations du shérif d' »abus de pouvoir ».

« Dans une tentative de détourner de son enquête bizarre et non professionnelle sur le rouge… Le shérif Albany Craig Apple a affirmé qu’il y avait une » quantité écrasante de preuves « collectée dans cette affaire… Ce qui s’est produit était un abus de pouvoir clair du shérif et nous prévoyons pour aller au fond des choses », a-t-il déclaré, a rapporté le Times-Union.

Le procureur général de New York, Letitia James, a découvert que Cuomo avait harcelé sexuellement 11 femmes, dont Brittany Commisso. (Presse associée)

Lors d’une conférence de presse vendredi, Apple a déclaré qu’il était confiant dans la solidité de l’affaire et a insisté sur le fait que la politique ne jouait aucun rôle. Il a également qualifié les agents du gouverneur de « intimidateurs ».

Cuomo a démissionné en août après qu’une enquête du procureur général de New York, Letitia James, a révélé qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes, dont Commisso.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.