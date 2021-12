L’avocat de Dave Halls soutient l’accusation de tir d’Alec Baldwin

Alec Baldwin insiste sur le fait qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette de l’arme qui a mortellement blessé le directeur de la photographie de Rust Halyna Hutchins, et l’assistant réalisateur assiégé du film soutient maintenant la demande de l’acteur.

Lisa Torraco, un avocat de Dave Halles, a parlé à ABC News’ Kaylee Hartung après que Baldwin ait accordé une interview intense sur la fusillade à George Stéphanopoulos. Les aperçus de la conversation montrent que Baldwin est ému par l’incident, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi le scénario du film ne lui demandait pas d’appuyer sur la gâchette dans la scène qu’il répétait, il a déclaré que «la gâchette n’a pas été actionnée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette. Non, non, non, non, non, je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette.

Répondant à l’interview, Torraco dit que son client insiste également sur le fait que Baldwin n’a pas tiré exprès.

« Tout le temps, Baldwin avait son doigt à l’extérieur du pontet, parallèle au canon, et [Halls] m’a dit depuis le premier jour qu’il pensait que c’était un raté », a déclaré Torraco. « Jusqu’à ce qu’Alec dise cela, c’était vraiment difficile à croire, mais Dave m’a dit depuis le tout premier jour où je l’ai rencontré qu’Alec n’avait pas appuyé sur cette gâchette. »

Pendant des semaines, Halls a fait l’objet d’un examen minutieux quant à son lien avec la chaîne d’événements menant à la mort de Hutchins. Halls serait celui qui aurait remis à Baldwin le pistolet à hélice ce jour-là tout en annonçant qu’il était «froid» et donc déchargé. Son passé a également été remis en question en raison d’incidents antérieurs suggérant un manque de respect de la sécurité des armes à feu.

L’avocat de Halls n’a pas confirmé à ABC7 que son client avait remis l’arme à Baldwin, mais elle a dit qu’il était sur le plateau lorsque l’arme s’est déchargée.

« Dave m’a dit depuis le premier jour que c’était un accident », a déclaré Torraco. « C’était un pur accident – un accident bizarre et horrible [that] malheureusement tué quelqu’un.

