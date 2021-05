L’avocat de Derek Chauvin sollicite une requête pour un nouveau procès ⋆ .

Derek Chauvin (avec micro) devant le tribunal / Capture d’écran YouTube

* Ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin cherche un nouveau procès pour la mort de George Floyd.

L’avocat de Chauvin a déposé des documents judiciaires mardi, des semaines après qu’un jury l’a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré non intentionnel, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Chauvin, un homme blanc, a été reconnu coupable le 20 avril de tous les chefs d’accusation du meurtre de George Floyd, un homme noir, à Minneapolis le 25 mai 2020 en s’agenouillant sur le cou pendant plus de neuf minutes jusqu’à sa mort.

Dans une séquence vidéo de l’incident, on peut entendre Floyd répéter: «Je ne peux pas respirer.

Chauvin risque jusqu’à 40 ans de prison.

Nous avons rapporté plus tôt, l’assassinat de Floyd par la police en mai dernier a déclenché des manifestations en cours et une évaluation raciale aux États-Unis et dans le monde. L’avocat de Chauvin Eric Nelson affirme que l’ex-officier n’a pas obtenu un procès équitable en raison de la publicité très médiatisée de l’affaire.

“La publicité ici était si omniprésente et si préjudiciable avant et pendant ce procès qu’elle équivalait à un défaut structurel de la procédure”, indique le dossier. Il a également accusé les procureurs d ‘«inconduite généralisée et préjudiciable à la poursuite» pour avoir dénigré la défense et ne pas avoir correctement préparé les témoins, selon MSN.

Le dossier demande également une audience pour «mettre en accusation le verdict», au motif que «le jury a commis une faute, s’est senti menacé ou intimidé, a ressenti une pression raciale pendant la procédure et / ou n’a pas respecté les instructions pendant les délibérations.»

Chauvin devrait être condamné le 25 juin.

Dans l’intervalle, selon The Star Tribune, le gouvernement fédéral demandait des accusations de droits civils contre Chauvin et les trois autres officiers accusés de l’avoir aidé dans le meurtre de Floyd.