L’avocat de Ghislaine Maxwell cherche un nouveau procès après qu’un juré a révélé ses propres antécédents d’abus sexuels

L’avocat de Ghislaine Maxwell, qui a été reconnu coupable la semaine dernière d’avoir aidé les abus sexuels de Jeffrey Epstein, a déclaré mercredi que son client méritait un nouveau procès après qu’un juré a déclaré à la presse qu’il avait été victime d’abus sexuels.

Dans une lettre adressée au juge de district américain Alison Nathan à Manhattan, qui a présidé le procès de Maxwell, l’avocat Christian Everdell a déclaré qu’il y avait des « motifs incontestables » pour que Maxwell obtienne un nouveau procès, pour servir l’intérêt de la justice. Everdell a qualifié l’affaire de « question d’importance urgente », affirmant que les divulgations par le juré « ont influencé les délibérations et convaincu d’autres membres du jury de condamner Mme Maxwell ».

Le juré, qui a demandé à être identifié par son prénom et son deuxième prénom, Scotty David, a déclaré à . mardi soir qu’après que certains jurés eurent exprimé leur scepticisme quant aux récits de deux des accusateurs de Maxwell lors des délibérations, il a partagé sa propre expérience personnelle d’avoir été sexuellement abusé dans son enfance. Plus tard mardi, le New York Times a rapporté qu’un deuxième juré a décrit avoir été agressé sexuellement alors qu’il était enfant pendant les délibérations. Ce juré, qui a demandé l’anonymat pour parler au Times, a déclaré que cette révélation semblait aider à façonner la discussion du jury.

Maxwell a été reconnu coupable le 29 décembre de trafic sexuel et d’autres accusations pour avoir recruté et préparé des filles mineures pour qu’Epstein abuse d’Epstein entre 1994 et 2004. Epstein, un financier et délinquant sexuel condamné, s’est suicidé en août 2019 dans une prison de Manhattan en attendant son propre sexe procès de traite. Maxwell risque jusqu’à 65 ans de prison pour sa condamnation.

Le juge Nathan a donné aux avocats de Maxwell jusqu’au 19 janvier pour demander officiellement un nouveau procès et expliquer si une enquête est nécessaire, avec une réponse des procureurs attendue avant le 2 février. Maxwell doit être jugée séparément pour deux chefs d’accusation de parjure pour avoir prétendument menti sur sa connaissance du comportement d’Epstein lors d’une déposition dans une affaire civile. La date du procès pour parjure n’a pas encore été fixée.