L’avocat de Glen Kamara s’attend à ce qu’Ondrej Kudela soit inculpé pour abus racial présumé de l’as des Rangers alors que le défenseur de la République tchèque affronte Gareth Bale

L’avocat de Glen Kamara s’attend à ce que le défenseur du Slavia Prague et de la République tchèque Ondrej Kudela soit inculpé après avoir prétendument agressé racialement le joueur des Rangers.

Aamer Anwar a rejoint talkSPORT mercredi pour faire le point sur les conséquences de l’incident lors du match de Ligue Europa entre les deux équipes plus tôt ce mois-ci.

Les joueurs de Kamara et des Rangers ont réagi avec fureur

Kamara a été photographié en train de réagir avec colère après une confrontation avec Kudela lors de l’affrontement en huitièmes de finale, l’homme du Gers affirmant que le joueur de Slavia s’était approché de lui, la main couvrant sa bouche, et avait prononcé: « Vous êtes un singe ******, vous sais que tu es ».

Kudela a cependant nié les allégations, affirmant à la place qu’il avait dit: « Vous êtes un mec ****** ».

Le Slavia, quant à lui, a accusé Kamara d’avoir frappé son joueur lors du match de jeudi.

Mais Kamara a insisté sur le fait que la version des événements de Kudela était « un mensonge complet et total » et son avocat a déclaré mercredi à talkSPORT qu’il y avait « des preuves suffisantes » pour inculper l’international tchèque.

«Nous nous attendons vraiment à ce qu’il soit inculpé», a déclaré Anwar à White et Jordan.

Glen Kamara aurait été victime d’abus racial de la part d’Ondrej Kudela

«Il jouait à Cardiff hier soir et beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’il soit interrogé.

«Des déclarations ont été recueillies auprès de témoins, la police a recueilli la vidéosurveillance et s’est entretenue avec des témoins corroborants.

«En vertu de la loi écossaise, je m’attends vraiment à ce que nous ayons suffisamment de preuves pour inculper M. Kudela sans avoir à lui parler.

«Ce serait une infraction en droit écossais en vertu de l’article 50A, c’est presque la même chose qu’une violation de l’infraction de paix où M. Kudela, en raison de sa conduite présumée, a été motivé par la malveillance et la mauvaise volonté contre Glen en raison de la couleur de son skin et il serait inculpé de comportement aggravé par la race.

«Il peut s’attendre alors, même s’il n’a pas été interrogé à ce stade, à avoir potentiellement une accusation, un rapport à l’équivalent du CPS, à nos procureurs en Écosse, pour dire qu’il sera inculpé et qu’on lui donnera une date à laquelle il doit comparaître devant le Glasgow Sheriff Court.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a également appelé à ce que des mesures soient prises

Kamara a également fait une déclaration à l’UEFA sur l’incident et a appelé l’instance du football à prendre des mesures.

« Glen a fait une déclaration à l’UEFA et dans cette déclaration, il a déclaré qu’il était toujours secoué, toujours profondément bouleversé par les abus raciaux qu’il a subis lors du match du 18 mars », a ajouté Anwar.

«Il a dit que ce qu’il avait vécu ne s’était pas arrêté sur le terrain, que cela continuait avec des abus et des menaces racistes via les médias sociaux et il a dit que la conduite raciste d’un joueur avait des conséquences.

«Cela ne s’arrête pas simplement sur le terrain de football car d’autres sont incités à continuer avec cette haine.

«Ce sera sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.»

Gareth Bale portait une chemise qui disait « montrez au racisme le carton rouge »

Kudela était en action pour la République tchèque, battue 1-0 par le Pays de Galles, grâce à un but tardif de Daniel James, et était très sous les projecteurs.

L’équipe du Pays de Galles est sortie avec des chemises qui disaient «montrer le racisme le carton rouge», avant le match.

Kudela a ensuite été impliqué dans un affrontement avec la star de Tottenham, Gareth Bale, dans les dernières étapes du match.

Bale s’est heurté à Kudela lors du match du Pays de Galles avec la République tchèque

Bale a semblé jeter un coup d’œil à son adversaire avant de balancer son bras en direction de l’arrière central tchèque.