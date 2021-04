L’avocat de Harvey Weinstein dit qu’il perd des dents et qu’il est presque aveugle ⋆ .

13 avril 2021 / Publié par: Allison

Eh bien tout le monde sait Harvey Weinstein passe un très mauvais moment en prison, avec le manque de plantes en pot bien situées et de peignoirs moelleux de style hôtel, associé à la responsabilité forcée pour ses actions odieuses. Il fait actuellement 23 ans de prison pour une condamnation pour viol, et depuis qu’il est enfermé, ses problèmes de santé vont des problèmes cardiaques à un prétendu épisode de COVID-19 à une deuxième peur du COVID. Harvey peut ajouter quelques éléments supplémentaires à sa liste de maux. Ses avocats soutiennent que Harvey a besoin de soins médicaux immédiats pour faire face à la perte de vision et à tout un désordre de dents manquantes.

La raison pour laquelle les avocats de Harvey, 69 ans, en parlent actuellement, c’est parce que leur client a été inculpé d’agression sexuelle à Los Angeles, ce qui signifie qu’il risque d’être extradé de New York. Il était censé être extradé l’année dernière; le processus pour l’amener sur la côte ouest a commencé le 11 mars 2020. Vous savez exactement où cela va, n’est-ce pas? Bien sûr. Ce plan a été mis en attente en raison de la pandémie de COVID-19. Maintenant que nous avons en quelque sorte compris comment voyager et que beaucoup de gens ont été vaccinés, il est temps pour tout le monde d’avoir à nouveau cette conversation sur l’extradition. Et selon ses avocats, il ne peut pas bouger son cul tout au long de l’Amérique centrale, car tout comme beaucoup d’entre eux au coin de la 70e année, l’emploi du temps de Harvey est tout simplement trop chargé avec des rendez-vous médicaux. via TMZ:

Le producteur de films en disgrâce a comparu lundi pour son audience d’extradition par vidéoconférence avec ses avocats, Mark Werksman et Norman Effman, qui a plaidé contre son envoi à Los Angeles pour des raisons «humanitaires».

Effman affirme que Weinstein est techniquement aveugle et a des problèmes dentaires majeurs – il aurait perdu 4 dents et risquerait d’en perdre davantage. Selon son avocat, les responsables de la prison de New York ont ​​programmé 2 procédures médicales pour Weinstein: une pour sa vue et une pour ses dents. Effman dit que son client souffre toujours de problèmes cardiaques, de diabète et de maux de dos, ainsi que d’apnée du sommeil.

Harvey n’a pas à s’en soucier pour le moment. Le juge qui a supervisé l’audience hier a accepté de fixer leur prochaine audience plus tard ce mois-ci, où ils parleront plus en détail du voyage de Harvey en Californie. Bien que l’équipe juridique de Harvey fasse tout son possible pour l’empêcher d’être extradé, ils pensent qu’il battra complètement l’affaire qui l’attend à Los Angeles. D’accord, d’accord – alors faites simplement ces procédures médicales dès que possible et réservez-lui un billet. Quel est le hold-up? Attachez une ficelle à ses dents les plus pourries, enroulez-la autour d’une poignée de porte et fermez-la. Et ses yeux? Eh, branchez-le simplement avec une Visine délivrée par la prison.

Même si je suis sûr que les avocats de Harvey travaillent déjà sur leur prochaine série d’excuses de voyage pour cette audience à venir. Mais, avocats d’Harvey, n’oubliez pas de nous divertir aussi bien que vous l’avez fait cette fois. C’était beaucoup trop agréable d’imaginer Harvey avec un tas de dents manquantes, plissant les yeux sur tout comme M. Magoo. La prochaine fois, amusez-vous un peu plus avec. Comme dire au juge qu’Harvey ne peut pas voyager parce qu’il s’est cassé la hanche après avoir glissé sur une flaque de jus de pomme dans la salle à manger et être tombé le cul d’abord sur une tasse de pudding.

Pic: Wenn.com