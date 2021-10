L’avocat de Jamie Spears qualifie la suspension de la tutelle de “perte” pour Britney Spears

Le père de Britney Spears ne servira plus de gardien du domaine 2:53

. – Le père de Britney Spears a réagi à sa suspension en tant que tuteur de la succession estimée à 60 millions de dollars de sa fille.

Un avocat de Jamie Spears a qualifié la décision de la juge Brenda Penny de “perte” pour le chanteur.

“M. Spears aime inconditionnellement sa fille Britney. Depuis treize ans, il essaie de faire ce qui est le mieux pour elle, soit en tant que tuteur, soit en tant que parent”, a déclaré à CNN Vivian Thoreen, l’avocate de Jamie Spears. « Quiconque a essayé d’aider un membre de sa famille à faire face à ses problèmes de santé mentale peut apprécier l’énorme quantité d’inquiétude et de travail quotidien que cela nécessite. Pour M. Spears, cela signifiait également se mordre la langue et ne pas répondre à tous les faux, spéculatifs et attaques non fondées contre lui par certains membres du public, les médias ou, plus récemment, le propre avocat de Britney. »

Sa déclaration a poursuivi: “Ces faits rendent le résultat de l’audience d’hier encore plus décevant et franchement une perte pour Britney. Respectueusement, le tribunal a eu tort de suspendre M. Spears, mettant un étranger à sa place pour gérer la succession de Britney et prolonger la même tutelle Britney a demandé au tribunal de mettre fin plus tôt cet été.

Le tribunal a nommé John Zabel, un expert-comptable agréé – sélectionné par Britney Spears et son avocat – pour superviser temporairement ses finances. Une audience pour examiner la fin de votre tutelle est prévue pour le 12 novembre.

“Malgré la suspension, M. Spears continuera de servir au mieux les intérêts de sa fille et travaillera de bonne foi pour parvenir à une résolution positive de toutes les questions”, a déclaré Thoreen.

Comment la tutelle de Britney Spears a commencé et ce qui va suivre 11:16