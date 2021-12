L’avocat de Jussie Smollett demande l’annulation du procès et accuse le juge de s’être jeté sur elle

Jussie Smollett – parcours – .

*Un avocat de la défense pour Jussie Smollett a demandé l’annulation du procès jeudi et a accusé le juge qui présidait l’affaire de s’être jeté sur elle lors d’une barre latérale.

« Juge, vous vous êtes déplacé physiquement vers moi » Tamara Walker a déclaré au juge du comté de Cook James Linn lors du procès jeudi, rapporte le Chicago Tribune.

L’incident s’est produit lors d’une barre latérale lorsque la défense a demandé à Linn d’annuler le procès après avoir qualifié le contre-interrogatoire de « collatéral ».

« Dès que j’ai fait la requête, le juge Linn a réagi avec choc et a semblé s’énerver, et à ce moment-là a eu une réaction de se déplacer physiquement vers moi avec la partie supérieure de son corps », a déclaré Walker à la Tribune.

Selon le rapport, le juge Linn « avait simplement été extrêmement surpris de ce que les avocats avaient demandé lors de l’encadré, a-t-il déclaré », écrit le média.

« J’étais incrédule », a déclaré Walker à la Tribune. « … Je ne m’attendais pas à ce type de réaction (à) moi faisant mon travail. »

Le juge Linn a nié les accusations et a également rejeté la requête en annulation du procès.

« Ce que la garantie signifiait dans ce contexte (était) nous parlons de choses qu’il a dites à d’autres personnes », a déclaré le juge depuis le banc. « Il n’y a rien pour une annulation de procès ici … franchement, je suis abasourdi que vous considériez une annulation de procès. »

Analyste juridique CBS 2 Irv Miller a également été abasourdi par les allégations contre un juge.

« Je n’ai jamais vu cela arriver », a déclaré Miller. « C’est une première, même pour moi – je fais ça depuis longtemps. Mais je n’ai jamais vu un avocat accuser un juge d’avoir fait quoi que ce soit comme cet avocat a annoncé devant le tribunal ce qui s’est passé avec le juge Linn. »

Miller a déclaré que le jury n’était pas présent lorsque l’incident allégué s’est produit.

Un autre avocat pour Smollett’s, Heather Widell, a déclaré que le juge faisait des grimaces « hargneuses » lorsqu’il a accordé les objections des procureurs, selon le rapport.

Walker a rejeté les informations selon lesquelles elle pleurait pendant son argumentation.

« Ma voix s’est brisée, mais je n’ai pas pleuré à propos de l’incident », a-t-elle déclaré. « J’étais sous le choc et l’incrédulité, et ma voix s’est cassée. Je ne pouvais pas croire que je racontais ce qui s’était passé.

Walker a déclaré que la rencontre avec le juge mettait en évidence un long manque de respect envers les avocates dans les salles d’audience.

«Au cours de mes 21 années de pratique, j’ai vécu des expériences que mes homologues masculins blancs n’ont pas vécues, notamment être confondu avec un greffier du tribunal, être confondu avec un accusé ou un membre du grand public, se faire dire de s’asseoir quand je suis arrivé au commis pour enregistrer les clients », a-t-elle déclaré. « Mes expériences ne sont pas isolées ; un certain nombre de praticiennes ou de femmes noires ont vécu la même chose tout au long de notre carrière.

Nous avons précédemment signalé que l’affaire concernait l’accusation de Smollett d’avoir menti à la police de Chicago au sujet d’avoir été victime d’une attaque en janvier 2019.

À l’époque, Smollett a déclaré que deux hommes lui avaient crié des insultes racistes et homophobes, lui avaient donné des coups de pied, lui avaient versé de l’eau de Javel, lui avaient mis un nœud coulant autour du cou et lui avaient dit : « C’est le pays MAGA ». Le procès étant maintenant en cours, TMZ affirme que les témoins vedettes de l’accusation, l’un des frères Osundairo (Abimbola Osundairo), peut avoir un problème de crédibilité après avoir admis avoir obtenu de la drogue pour la star, mais affirme qu’il ne les a pas vendus à la star de « Empire ».

Les frères ont déclaré que Smollett les avait payés pour organiser une attaque raciste et homophobe contre lui.

Smollett est accusé d’avoir menti à la police de Chicago et d’avoir organisé sa propre attaque. En février 2020, il a plaidé non coupable à un acte d’accusation de six chefs d’accusation qui a été réactivé par le procureur spécial. Il continue de clamer son innocence.