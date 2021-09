L’avocat de Kim et Kanye Rips Wack 100, dit qu’il n’y a pas de nouvelle sex tape

— Wack 100 a désespérément besoin d’attention et se contente de traîner Kim et Kanye pour prétendre qu’il est en possession d’une sex tape inédite, dit leur avocat. Le pitbull légal Marty Singer a déchargé sur Wack, nous disant: “L’affirmation selon laquelle il existe une sex tape inédite est sans équivoque fausse. Il est regrettable que les gens fassent ces déclarations pour essayer d’obtenir leurs 15 minutes de gloire.”

Le chanteur n’est certainement pas du genre à éviter les dépôts légaux, c’est donc probablement le dernier que nous entendons de Wack à ce sujet, sinon.

Wack 100 dit qu’il a une sex tape inédite appartenant à Kim Kardashian et son ex, Ray J, cela n’a jamais été vu auparavant – et il l’offre étrangement à … Kanye West.

L’ancien manager de RJ a renversé le thé présumé à Contrebande Kev sur son podcast cette semaine … disant qu’il y avait une “partie 2” à la tristement célèbre sex tape qui a mis Kim sur la carte dans les années 2000. On ne sait pas s’il ne s’agit que d’une continuation de la bande déjà existante ou d’une toute nouvelle.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

En tout cas… Wack dit que c’est plus long et plus graphique, et sur un ordinateur portable quelque part auquel il a accès. Le plus étrange, c’est qu’il veut que l’ex-mari de Kim l’ait.

Quant à savoir pourquoi, Wack semble penser que c’est un signe de respect envers Ye de le laisser prendre possession – car elle est la mère de ses enfants, etc. Mais, dans le même souffle, il suggère à Kanye de le transformer en NFT 😬. Bien sûr, la seule personne à qui il oublie d’étendre son offre est… Kim elle-même.

BK pose une question importante… que pense Ray J lui-même de tout ça ??? Wack dit que le gars ne le ferait pas tout seul parce qu’il est lui-même père maintenant, et ne s’abaisserait pas aussi bas. Il précise également que la vidéo ne verra pas le jour (sous leur montre).

C’est une affirmation étrange – mais qui sait… c’est peut-être vrai. Kim et Ray étaient ensemble depuis au moins quelques années, donc il n’est pas impossible qu’il y ait d’autres sex tapes.

Cela dit, quelque chose nous dit Kim and co. ne sont pas trop heureux d’entendre que cela pourrait (encore ?) exister.