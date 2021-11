L’avocat de Kyle Rittenhouse conseille à son client de changer de nom et de recommencer

Maintenant qu’il a été déclaré non coupable, Kyle Rittenhouse se prépare à réintégrer la société. Et le monde MAGA a hâte de profiter de lui. Paul Gosar a déjà engagé Matt Gaetz dans une bataille pour voir lequel d’entre eux pourrait faire de Rittenhouse leur stagiaire au Congrès.

Photo de Mark Hertzberg-Pool/.

Mais l’avocat de Rittenhouse, Mark Richards, ne pense pas que son ancien client devrait accepter l’offre. En fait, Richards conseille à l’adolescent de changer de nom et d’essayer d’avoir une vie normale.

L’avocat a déclaré à Martha MacCallum de Fox News : « Eh bien, je pense que beaucoup de gens veulent utiliser Kyle pour leurs propres moyens. Je pense que la façon dont le nom de Rittenhouse a évolué en ce moment sur Twitter – et c’est dans cela que nous vivons, c’est une société Twitter – les gens veulent utiliser son nom, le diffuser afin qu’ils puissent faire de la publicité. Je pense que c’est pas cher. C’est ce que je pense. »

Lorsqu’on lui a demandé conseil, Richards a poursuivi :

Voir également



« Oui, mon conseil serait de changer son nom et de recommencer sa vie. Il est très reconnaissable en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, n’ont pas à cœur ses meilleurs intérêts et qui veulent probablement faire de lui un symbole de quelque chose auquel je ne pense pas qu’il veuille nécessairement être associé. Et une fois que vous renoncez à votre nom et à votre image et que vous rejoignez ces causes, je pense que beaucoup de gens vous utiliseront à leurs propres fins et vous ne pourrez plus le contrôler.