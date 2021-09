L’avocat de la chanteuse de gospel Kelly Price dit qu’elle est en sécurité et qu’elle ne manque pas

Chanteur de gospel Prix ​​Kelly n’a PAS disparu et est en sécurité, du moins selon son avocat.

Monique Ewing, le représentant de Kelly, a déclaré à TMZ … que le chanteur continue de se remettre de COVID dans un lieu non divulgué.

On nous dit que le représentant juridique de Kelly a contacté la police du comté de Cobb pour informer les forces de l’ordre que Kelly est prise en compte … même si elle est désormais répertoriée comme disparue auprès du National Crime Information Center.

TMZ a révélé l’histoire … Les responsables de la Géorgie disent que Kelly a été répertorié comme une personne disparue, à la suite du contrôle de bien-être effectué le week-end dernier à son domicile.

29/07/21 @mskellyprice / Instagram

Avant de disparaître, Kelly a révélé en juillet qu’elle avait COVID et luttait contre des symptômes, et sa famille dit qu’elle a finalement été admise dans un hôpital et s’est retrouvée aux soins intensifs.

La famille de Kelly nous a dit que ses enfants avaient récemment reçu un appel indiquant qu’elle était libérée, ce qui les a surpris car elle n’était apparemment pas complètement sortie du bois.

La famille dit que Kelly est devenue silencieuse à la radio et a dit à la police que son petit ami empêcherait ses enfants de lui rendre visite … et cela a conduit la famille à demander aux flics d’effectuer un contrôle de bien-être.

Nous avons demandé à Ewing de clarifier pourquoi Price avait apparemment ignoré sa famille et quel était son statut actuel avec son fiancé, Ewing a réitéré que Kelly est en sécurité et se remet de COVID et essaie de se rétablir et abordera plus en détail l’histoire plus tard.

Histoire en développement…