L’avocat de la défense de Rittenhouse dit que le client devra quitter Kenosha en raison de menaces

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un avocat de Kyle Rittenhouse a fait le point sur le statut de son client après la fin de son procès à Kenosha, Wisconsin, vendredi avec une série de verdicts de non-culpabilité.

À savoir, l’avocat de la défense Mark Richards pense que Rittenhouse devra quitter la ville et très probablement la région, même s’il a grandi dans la région et y a des amis et des parents.

Le Western Journal rapporte :

Publicité

Rittenhouse vivait avec sa mère à Antioch, dans l’Illinois, à quelques minutes en voiture au sud de Kenosha. L’adolescent a travaillé et a grandi en partie à Kenosha, avec plusieurs membres de sa famille vivant dans cette ville, où il a des racines profondes.

En raison de problèmes de sécurité après avoir été déclaré non coupable, Richards a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse après le verdict qu’il n’envisageait pas que Rittenhouse reste dans la région en raison de menaces de mort.

https://www.youtube.com/watch?v=2RWiaDgKDrQ

« Il doit continuer sa vie du mieux qu’il peut », a déclaré Richards. « Je pense qu’un jour un peu d’anonymat y reviendra. »

« Je ne pense pas qu’il continuera à vivre dans cette région. Je pense que c’est trop dangereux », a ajouté l’avocat.

Il a poursuivi en disant que Rittenhouse avait une sécurité 24 heures sur 24 depuis qu’il avait été inculpé lors de la fusillade du 25 août 2020 l’année dernière. Richards a poursuivi en disant qu’il était reconnaissant que le juge Bruce Schoeder ait gardé l’adresse de Rittenhouse privée.

Richards a également déclaré qu’il était vraiment choqué par le nombre de menaces de mort que recevaient toutes les personnes concernées par le procès.

« Tout le monde dans cette affaire – et quand je dis cela, je veux dire l’accusation et la défense – pour moi, c’est effrayant le nombre de menaces de mort que nous avons reçues », a déclaré Richards, ajoutant qu’à un moment donné, son propre numéro de téléphone a été compromis.

« Après la troisième menace de mort, j’ai arrêté de répondre au téléphone », a-t-il déclaré.

Richards a également abordé d’autres aspects de l’affaire :

Publicité

Kyle n’est pas là. Il rentre chez lui. Il veut continuer sa vie.

Il ressent un immense soulagement pour ce que le jury lui a fait aujourd’hui. Il souhaite que rien de tout cela ne soit jamais arrivé.

Mais comme il l’a dit lors de sa déposition, il n’a pas commencé cela. Et nous sommes reconnaissants à plus d’un titre que le jury ait enfin pu entendre la véritable histoire.

Et quand je dis les médias, je parle des médias sociaux et des choses comme ça.

L’histoire qui est sortie depuis le début n’était pas la vraie histoire. Et c’est quelque chose que nous avons dû travailler pour surmonter devant les tribunaux. Et nous pensons que nous l’avons fait.

Richards a également décrit le temps qu’il a fallu au jury pour délibérer.

«Je ne prédis jamais combien de temps un jury sera absent. Mais ce fut la délibération du jury la plus longue à laquelle j’aie jamais participé. J’ai eu 18 heures et 17 heures et une était une affaire fédérale et une était une affaire d’État. C’était de la torture », a-t-il déclaré.

«Et cela peut sembler une petite chose, mais le juge voulait que nous soyons dans les dix minutes. Évidemment, mon bureau n’est pas à moins de 10 minutes. Nous devons donc nous asseoir dans cette pièce au troisième étage et c’était l’enfer », a-t-il déclaré.

Richards a également déclaré que ce n’était même pas un « appel serré » lorsqu’il s’agissait de décider de mettre Rittenhouse à la barre pour témoigner pour sa propre défense.

« J’ai dû le mettre sur lui. Ce n’était pas un appel serré. A certains moments, on s’est demandé si on allait le mettre. Nous avons eu un jury fictif », a-t-il déclaré.

«Et nous avons fait deux jurés différents, l’un avec lui témoignant et l’autre sans qu’il témoigne. Et c’était nettement mieux lorsqu’il a témoigné. Et je veux dire à un degré marqué. Et cela l’a scellé », a-t-il ajouté.

« Mais dans le Wisconsin, si vous ne mettez pas un client à la barre, vous allez perdre, point final. »