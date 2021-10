L’avocat de la famille Brian Laundrie déchire le chien le chasseur de primes, John Walsh

Chien le chasseur de primes et John Walsh sont martelés par le Brian Blanchisserie procureur de la famille, qui dit que les deux hommes s’insèrent dans le Gabby Petito cas purement pour l’attention.

Steven Bertolino représente les blanchisseries et dit à TMZ… « Des reliques poussiéreuses comme celle-là, Dog et John Walsh ont besoin d’une situation tragique comme celle-ci pour pouvoir effacer les toiles d’araignée de leurs noms et donner à manger à leur ego affamé de publicité. »

Comme nous vous l’avons dit … Chien rejoint la chasse à l’homme pour Brian le mois dernier, marchant à travers certains terrain accidenté dans les régions éloignées de la Floride et même s’est blessé à la cheville Dans le processus.

La recherche lui a attiré beaucoup d’attention, et Dog’s a vu des offres de télévision commencer à rouler, avec plusieurs réseaux montrant leur intérêt à ressusciter une émission avec lui.

Nous avons également demandé à Bertolino s’il pense que Dog entrave l’enquête officielle, en se présenter à l’improviste chez la sœur de Brian… et il a dit : « C’est aux forces de l’ordre de le déterminer. »

Quant à Joe… l’animateur de « America’s Most Wanted » a un nouveau spécial télévisé sur l’affaire Petito et la recherche de Brian.

La famille Laundrie, ou du moins leur avocat, ne semble pas être fan de l’une ou l’autre célébrité.