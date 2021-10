L’avocat de la famille de Brian Laundrie dénonce les allégations selon lesquelles les parents ont déposé des preuves dans le parc de Floride

L’avocat de la famille de Brian Laundrie rejette les allégations selon lesquelles les parents de Laundrie ont joué mercredi les preuves trouvées au parc environnemental de Myakkahatchee Creek en Floride avant que les restes de l’homme de 23 ans ne soient découverts. Quelques heures après avoir fouillé le parc mercredi, les parents de Laundrie, Chris et Roberta, ont découvert un sac blanc et un autre objet non spécifié. Les autorités ont également découvert un sac à dos et un cahier appartenant à Laundrie plus près des restes humains partiels confirmés comme étant les siens.

Depuis que Chris et Roberta ont découvert les preuves qu’ils ont trouvées si rapidement et si près de l’endurance du parc mercredi, il y a eu des spéculations sur les réseaux sociaux selon lesquelles ils l’ont plantée. « C’est un non-sens », a déclaré à PEOPLE leur avocat, Steve Bertolino. Dans une interview séparée avec Fox News jeudi, Bertolino a également déclaré qu’il était peu probable que ses clients aient planté les deux articles.

« Quand je leur ai parlé mardi soir, ils m’ont dit : ‘Nous voulons aller dans la réserve demain' », a expliqué Bertolino. « Qu’est-ce que j’en pense ? Je leur ai dit que c’était une excellente idée, et j’ai pensé que nous devrions informer les forces de l’ordre pour qu’il n’y ait pas de problème. » Il a ensuite envoyé un texto aux autorités, qui l’ont remercié pour l’avertissement. « Et comme vous avez pu le voir, les forces de l’ordre étaient là mercredi matin », a déclaré Bertolino.

Le parc environnemental de Myakkahatchee Creek et la réserve voisine de Carlton avaient été au centre de la recherche des autorités pour Laundrie, qui a disparu le 13 septembre. Le parc n’a rouvert ses portes au public que mardi et mercredi était la première fois que Chris s’est rendu au parc depuis le 7 octobre. Le FBI a déclaré que les objets et les restes de Laundrie n’avaient pas été retrouvés plus tôt car les objets avaient été trouvés dans une zone qui était sous l’eau jusqu’à récemment. « Notre équipe de réponse aux preuves est sur place et utilise toutes les ressources médico-légales disponibles pour traiter la zone », a déclaré à Fox News Michael McPherson, agent spécial en charge du bureau du FBI à Tampa. « Il est probable que l’équipe sera sur place pendant plusieurs jours. »

Les enquêteurs ont également trouvé un sac à dos et un cahier qui appartenaient à la blanchisserie. Le porte-parole de la police, Josh Taylor, a déclaré à CNN que le cahier n’avait pas encore été ouvert jeudi. Une source proche de l’enquête a déclaré à CNN que le cahier était « peut-être récupérable », même s’il était « clairement mouillé ». Les enquêteurs « utiliseront tous les moyens potentiels pour le sécher avant de l’ouvrir », a déclaré la source.

Les dossiers dentaires ont été utilisés pour confirmer que les restes humains appartenaient à la blanchisserie, a annoncé jeudi le FBI. « Chris et Roberta Laundrie ont été informés que les restes trouvés hier dans la réserve sont bien ceux de Brian », a déclaré Bertolino. « Nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment et nous vous demandons de respecter la vie privée de la laverie pour le moment. »

La famille de Gabby Petito n’a pas commenté. Petito, 22 ans, était fiancé à Laundrie et ils ont passé la majeure partie de l’été à conduire à travers le pays. La famille de Petito a eu de ses nouvelles fin août et a signalé sa disparition le 11 septembre. Le 19 septembre, ses restes ont été retrouvés dans un parc national du Wyoming. Son autopsie a révélé qu’elle avait été étranglée et l’homicide a été répertorié comme son mode de décès. Laundrie a été nommé une personne d’intérêt dans sa mort.